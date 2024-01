Santi Acosta frena en seco a Malena Gracia y le censura por lo ocurrido en ‘De Viernes’

Este viernes 26 de enero, en ‘¡De viernes!’ se ha vivido un tenso cara a cara entre Malena Gracia y el hijo de su expareja, Paco Arévalo, fallecido el pasado 3 de enero. Un fuerte rifirrafe que Santi Acosta se vio obligado a frenar para que la cosa no pasara a mayores.

El origen de su enfrentamiento comenzó el mismo día del velatorio del humorista cuando, según Malena, la familia del difunto la echó de la capilla ardiente y no la dejaron despedirse de él. Esa misma noche, la cantante se sentó en el plató de ‘¡De viernes!’ para desvelar todo lo ocurrido, algo que, como era de esperar, no sentó nada bien al hijo de Arévalo.

Paco Arévalo hijo se sentó en ‘Fiesta’ semanas después del entierro de su padre para contar como se encontraban tanto él como su hermana Nuria, que sufre el Síndrome de Williams, tras el fallecimiento de su progenitor. Y, de paso, arremeter contra la expareja de su padre: «Malena le ha hecho mucho daño a mi padre en vida. A esta señora ya se le avisó que allí no era bienvenida, unos días antes de morir mi padre estaba en ‘Socialité’ poniéndole verde».

Santi Acosta le para los pies a Malena Gracia

Este viernes, Paco se volvía a sentar en un plató de televisión. En este caso, en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco. Allí se vivió un tenso cara a cara entre el hijo de Arévalo y Malena Gracia. «Lo que me faltaba por oír es que le dijera a mi padre que si le pasaba algo, ella se hacía cargo de mi hermana», empezaba diciendo, muy enfadado, él, aunque era interrumpido por la actriz, que le espetaba un «por supuesto». «Por supuesto que se hace cargo su hermano, que soy yo», saltaba Paco.

Sin dar crédito a lo que estaba escuchando, el hijo del humorista exclamaba, muy exaltado: «¿Qué cojones estás diciendo?». El cruce de gritos y reproches fue a más hasta tal punto que, en un momento dado, Malena se levantó de la silla y provocó que los dos presentadores se acercaran para pedirle que volviera a sentarse.

«Mi padre te dijo que para cuidarla está su hijo», le recordó Paco Arévalo Jr. Pero ella volvía a interrumpirle: «Tu padre no me dijo eso. Me dijo que la iba a meter en una residencia porque no se fiaba de ti». Una demoledora frase que hizo que Santi Acosta se viera obligado a finalizar la entrevista para evitar que la cosa se fuera de madre.

«¿Puedo decir algo?», preguntaba Malena. «No, espera un momento. No vamos a calentar más el ambiente«, le frenaba Santi Acosta a su invitada antes de concluir el programa y despedirse de la audiencia.