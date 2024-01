Sandra Barneda usa a Ana Rosa para lanzarle este zasca a César Muñoz en ‘Así es la vida’

Esta semana, Telecinco ha vuelto a recuperar la estrategia de que Sandra Barneda y César Muñoz conecten con Ana Rosa y pasen el testigo de ‘Así es la vida‘ a ‘TardeAR’ en pleno directo para evitar así una fuga de espectadores al meter una breve publicidad entre ambos formatos.

Y eso nos ha permitido vivir dos momentazos esta semana. El lunes, Ana Rosa Quintana le felicitaba a Sandra Barneda por los grandes datos de audiencia que cosechaba su formato dejándola descolocada. Unas palabras que servían para que su sobrino Kike Quintana se burlara un día después de las audiencias de ‘Así es la vida’.

Precisamente, el martes, Ana Rosa Quintana les lanzaba tanto a Sandra Barneda y César Muñoz una pregunta a la que ambos presentadores se negaban a responder haciendo una espantada y dejando sola y sin respuesta a su compañera.

«Os dejo una pregunta encima de la mesa: ¿tenéis pensado casaros pronto?», les preguntaba Ana Rosa. «Hasta luego, adiós», reaccionaban Sandra Barneda y César Muñoz levantándose de sus sillas y dejando a su compañera sola con una sonrisa en la boca al ver la reacción de sus compañeros.

Una espantada a la que este jueves hacían referencia en dos ocasiones tanto César Muñoz como Sandra Barneda. El copresentador no dudaba en bromear con hacerle lo mismo a su compañera como hicieron con Ana Rosa para negarse a responder a una pregunta. «¿Si yo te digo es muy fogosa quién crees que lo ha dicho y sobre quién?», le cuestionaba Sandra al dar paso a un vídeo de ‘GH DÚO’. «No te puedo responder a eso. Iba a hacer como con Ana Rosa, irme a la pregunta de si pienso casarme», soltaba César.

Tras revelar que era la defensora de Ana María Aldón la que había dicho eso sobre la colaboradora de ‘Fiesta’ y que Ana María no paraba de tontear con Efrén Reyero dentro de la casa, este jueves se preguntaban en ‘Así es la vida’ que pensará de todo esto Eladio, el prometido de Ana María.

«La situación está calentita. No me esperaba yo esto. Nos vamos en directo con nuestra compañera Andrea Suñer, ¿no sé si has hablado con Eladio y si va a seguir habiendo boda o no?», preguntaba César Muñoz al conectar con su reportera. Era entonces cuando Sandra Barneda no se cortaba al lanzar un zasca a su compañero volviendo a recordar lo que hizo con Ana Rosa. «Tú con lo de la huida de Ana Rosa estás ahí con el tema de la boda ehhh«, le soltaba la presentadora.