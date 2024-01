En ‘TardeAR’ se burlan así de las audiencias de ‘Así es la vida’ y Barneda: «Si alguno les ve…»

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua a la hora de atacar incluso a Ana Rosa Quintana es su sobrino Kike Quintana. El guionista y colaborador de ‘TardeAR’ suele dar zascas a su propio programa, a la productora y a su tía. De hecho no se ha cortado nunca al hablar de las flojas audiencias del espacio.

Pero este martes, Kike Quintana daba un paso más allá y no tenía reparos en burlarse de las audiencias que cosecha cada tarde ‘Así es la vida‘, el espacio que presentan Sandra Barneda y César Muñoz y que les da el relevo cada tarde.

Lo hacía después del comentario que le había hecho Ana Rosa Quintana a Sandra Barneda el día anterior sobre los datos de su formato. «Lo primero, enhorabuena por tu programa porque estáis rompiendo los audímetros. Y a los compañeros estas cosas no se las dice nadie, enhorabuena y un aplauso», le decía Ana Rosa sin especificar a que se refería.

Tras recordarlo el artes en su sección, Kike Quintana le reprochaba sus palabras a su tía. «Pues claro que no se las dice nadie porque es una tontería gigante», le soltaba el guionista a Ana Rosa. «Ella presenta otro programa que se llama La isla de las tentaciones, que ha tenido una barbaridad, casi un 18%», le replicaba la presentadora aclarando que se refería al reality que conduce Sandra Barneda todos los miércoles en prime time.

«Pero no le des vuelta, no hagas como en casa, no lleves las cosas a tu terreno. Te estaban mirando Barneda y el que hace de Bea Archidona de Barneda, el segundón (en alusión a César Muñoz), y es que no daban crédito. Están rompiendo audímetros, pues lo estarán haciendo para ver si alguno les ve a ellos porque hicieron un 9%. Si estamos todos igual», añadía sin reparo Kike.

«Ayer hicieron un 10%. Nosotros un 10,9%. Es que de verdad…», le espetaba Ana Rosa tratando de echar por tierra el argumento de su sobrino riéndose de las audiencias de ‘Así es la vida’. «Hay que apoyarse entre productoras y cadena, pero chica… tenías ganas de echarte la siesta y dijiste algo que no iba muy acorde. No pasa nada, te perdono», concluía Kike Quintana.