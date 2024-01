Sandra Barneda, sin palabras ante el comentario que le espetó Ana Rosa al arrancar ‘TardeAR’

Sandra Barneda está atravesando un excelente momento profesional. Presenta cada tarde junto a César Muñoz ‘Así es la vida’ y, además, triunfa una edición más con ‘La isla de las tentaciones’. Esta séptima temporada está arrasando en audiencias, convirtiéndose en la mayor alegría que ha tenido Telecinco en los últimos tiempos.

Además de arrasar en su estreno, el reality presentado por Sandra Barneda crece entrega tras entrega. Sin ir más lejos, el tercer programa consiguió cosechar un excelente 17,7% de share, lo que se tradujo en 1.401.000 espectadores. Unos datos que Telecinco hacía mucho que no veía y con los que superan con creces la media diaria de la cadena.

El mensaje de Ana Rosa a Sandra Barneda

Este lunes 22 de enero, como cada tarde, Sandra Barneda y César Muñoz daban paso desde ‘Así es la vida’ a ‘TardeAR’. Y era en ese momento cuando Ana Rosa Quintana, de forma totalmente inesperada, mandaba un mensaje a su compañera que dejaba a esta totalmente descolocada. «Enhorabuena por tu programa, lo primero, porque estáis rompiendo los audímetros. Estas cosas no las dice nadie. Así que enhorabuena y este aplauso», le soltó.

La catalana se mostró desconcertada y se limitó a agradecer este mensaje de Ana Rosa, pues no quedaba claro a qué programa se refería, pues ‘Así es la vida’ no está rompiendo audímetros ni de lejos. No obstante, el magacín, aunque empezó muy flojo de audiencias, poco a poco se va asentando en la sobremesa de Telecinco. Eso si, nada que ver con los datos que cosecha ‘La isla de las tentaciones’, que era el programa al que aludía realmente Quintana.

En la próxima entrega del reality presentado por Sandra Barneda veremos la primera infidelidad de esta séptima temporada. La última entrega terminaba con el primer beso entre Marieta y Sergio. En el adelanto de la próxima podemos ver cómo el tentador y la concursante siguen adelante con su relación. Ambos continuarán subiendo la temperatura tanto en el sofá de la villa como en la habitación en privado.