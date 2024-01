Preguntan a Gabriela Guillén por Bertín Osborne y ojo a su contestación inmediata

El pasado 31 de diciembre, Gabriela Guillén dio a luz al hijo fruto de su relación con Bertín Osborne. Casi al mismo tiempo, éste concedía una entrevista en exclusiva a la revista ‘¡Hola!’ en la que dejaba claro que no se iba a hacer cargo de la criatura ni iba a ejercer de padre. Unas demoledoras declaraciones que hicieron mucho daño a la madre del recién nacido.

El pasado viernes, apenas unos días después de haber dado a luz, Gabriela Guillén aseguraba a los medios de comunicación que la esperaban a las puertas de su casa que se encontraba fatal por la situación. El sábado, la fisioterapeuta salía a dar un paseo junto a su madre y su bebé por las inmediaciones de su domicilio. Más tranquila, volvió a atender a los periodistas, a los que dejó claro que no quiere saber nada del cantante.

De forma explícita, pidió a los reporteros de Europa Press que no le preguntasen por Bertín, porque no quiera saber nada de él: «Si queréis que os conteste, no me habléis de esa persona». Al ser preguntada por si se llevará a cabo la prueba de paternidad que pide el cantante, ella optó por guardar silencio.

Gabriela Guillén pide respeto para su familia

Respecto a las imágenes que protagonizó su madre el pasado viernes, Gabriela Guillén justificó su comportamiento asegurando que fue debido a la presión mediática. «Os he pedido por favor, ayer también. O sea, salió ella y muy nerviosa… ha pasado lo que ha pasado», explicó la fisioterapeuta. No obstante, reconoció estar agradecida «a todos vosotros porque hacéis vuestro trabajo. Pero lo que no voy a permitir es el acoso a mi madre y a mi familia».

Sobre el parto, Gabriela confesó que fue muy duro, por lo que ahora lo único que necesita es «estar tranquila» y alejada de todas las polémicas que se han creado entorno al nacimiento de su hijo. Aunque reconoce que tiene problemas para dormir, deja claro que el bebé es lo mejor que le ha pasado en la vida: «Sí, es lo único bueno que tengo… No, no duermo. Ya veis la cara, la cara que me veis». Pese a esto «estoy muy bien, dentro de todo este follón, estoy bien», sentencia.