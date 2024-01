Nadie del equipo de ‘First Dates’ da crédito con la condición que pone una soltera a su cita

Este miércoles 24 de enero Cuatro ha emitido una nueva entrega de ‘First Dates’ en la que Estefanía y Rubén han sido una de las parejas protagonistas. Ella, una camarera y cantante de 31 años de origen colombiano pero residente en Bilbao, llegó al restaurante piropeando a Carlos Sobera.

«Eres el caballero de oro de España, por tu carrera, muy larga y muy bonita», le dijo la soltera al presentador del programa de citas, dejándole sin palabras. Aunque no sería la única vez que lo haría. Según le explicó la joven al comunicador vasco: «Donde voy siempre destaco, muchas veces para bien, y otras para mal. Alguna vez me han intentado pegar por mi forma de hablar y porque me gusta el debate. Sé que mi forma de ser no encaja en muchas personas».

Estefanía explicó también a Carlos Sobera que era camarera, pero que su verdadera pasión era la música: «He empezado cantando jazz y me gustaría dedicarme a ello profesionalmente». Pero lo que verdaderamente dejó en shock al presentador fue lo que dijo a continuación.

Carlos Sobera, sin palabras ante la exigencia de Estefenía a su cita

«¿Cómo te tienen que conquistar los chicos?», quiso saber Carlos Sobera. A lo que ella contestó, sin pelos (y nunca mejor dicho) en la lengua: «Que sea un hombre muy limpio y, sobre todo, en el momento de la intimidad. Para mí, un tío se tiene que depilar los huevos sí o sí». Una exigencia que dejó enmudecido al conductor del programa.

La soltera explicó el por qué de esta exigencia a su cita: «Cuando vas con un tío y te encuentras ahí con toda la selva amazónica, eso es un bajón tremendo. Yo tengo mis rasgos amazónicos, pero no quiero más Amazonas en mi vida».

El equipo de ‘First Dates’ la buscó a Rubén, un riojano de 33 años, quien también compartió su preferencia por las personas bien depiladas. «Me considero una persona bastante segura de sí misma porque creo que tengo buena planta, a veces, incluso, trabajo de portero…», explicó él.

Sobre su higiene, reconoció que «me depilo más en verano que en invierno. Y me gusta que las personas a las que conozco y con las que pueda tener alguna relación sexual, vayan también bien depiladas». Nada más verle, la colombiana exclamó: «Hostias, si mide dos metros, ¡wow! Es un pibón. Huele bien, me gusta su peinado y parece un chico bastante limpio». La primera impresión no pudo ser mejor.

Rubén también reconoció de Estefanía ante el equipo de ‘First Dates’ que «tiene una cara muy bonita, una sonrisa de oreja a oreja que luce constantemente. Pero creo que es un poco bajita para mí».

Durante la cena, la soltera confesó que ella comía mucho y que «siempre suelo tener algo en la boca». Algo en lo que él coincidió, pues también comía de todo. A pesar de algunas diferencias, la conexión fue más que evidente desde el primer momento. En un momento de la velada, la camarera sorprendió a su cita interpretando una canción al estilo Marilyn Monroe. Rubén reconoció estar impresionado, definiendo la voz de Estefanía como «muy sexy».

Al llegar la decisión final, ambos mostraron su deseo de tener una segunda cita. Ella elogió al riojano por su atractivo y expresó su interés por conocerlo más a fondo. Mientras que él también se mostró entusiasmado e incluso le sugirió una visita a Logroño. La velada culminó con un romántico beso.