Miquel Valls reprueba así la colaboración de Laura Fa en ‘Espejo Público’ y ella claudica

Miquel Valls ha criticado la colaboración de Laura Fa este martes en la sección de corazón de ‘Espejo Público’. El copresentador del magacín de Susanna Griso no se ha reprimido al señalar la incoherencia en la que incurre a menudo con sus intervenciones.

Ha sido a propósito de Anabel Pantoja, sobre la que han vuelto a poner de manifiesto su actitud desagradable con la prensa. «Tendría que aprender de su prima Isa Pi, que lo lleva con mucha más naturalidad. Es decir, cuando tú llegas al aeropuerto y hay prensa, pues hay prensa, pero ella se auto agobia y tendría que decir: ‘pues al lío y vamos a tirar’ como hace Isa, es lo que le toca. ¿Cuántas veces se lo hemos dicho a Anabel? Vas a tener prensa siempre, relájate», le ha recomendado Laura Fa.

«Anabel es noticia quiera o no y sigue publicitando a su tía y vendiendo su vida en redes quiera o no», ha apuntado por su parte Gema López, mucho más crítica que su compañera. No obstante, Laura ha sacado la cara por ella en ‘Espejo Público‘ y ha querido extraer también la parte positiva de ese cuestionable comportamiento con los medios: «Es digna heredera de su tía porque tiene ese punto de diva».

Al escucharla, Miguel Valls no ha podido morderse la lengua y ha sentenciado su colaboración de hoy en ‘Espejo Público’. «Mira, Laura, hay veces que defiendes unas cosas que no hay por dónde pillarte y hay veces que atacas otras que no hay por dónde pillarte tampoco», ha verbalizado el periodista.

«¿Sí? No te gusta nada de lo que hago, ¿no Miquel?», le ha replicado Laura Fa, a la que le ha pillado con el pie cambiado ese duro comentario, pero él se ha reafirmado en sus contundentes palabras. «Qué buena mañana me estás dando, qué alegría», ha añadido la que fuera tertuliana de ‘Sálvame’. «Te está llamando incoherente», ha azuzado su compañera Lorena Vázquez.

«A mi me gustas mucho, pero hay cosas que dices que pienso… puf», ha reinsistido Miquel Valls. Y Laura, por su parte, ha matizado por qué de su indulgencia con Anabel, reconociendo que no estaba siendo imparcial: «Por eso no quiero tener amigos yo, porque pierdo el criterio. A Anabel le tengo cariño y es verdad que hago el ridículo sin necesidad porque no refleja lo que es».