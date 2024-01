Miguel Frigenti denuncia lo que ha sucedido con Gianmarco durante la publicidad de ‘GH DÚO’

Miguel Frigenti y Gianmarco Onestini han protagonizado uno de los momentos más tensos de la gala de estreno de ‘GH DÚO 2’. Y es que el italiano se ha cabreado después de que el colaborador no haya parado de criticar a su hermano Luca desde que ha puesto un pie en la casa como concursante oficial del reality de Telecinco.

Marta Flich se ha dado cuenta de que ambos estaban muy separados en el sofá del plató y Frigenti ha explicado el motivo. «Se ha ido al baño, nos ha dejado el pañuelo lleno de mocos aquí al lado y Naomi y yo, muy educadamente, le hemos dicho: ‘oye, ¿puedes recoger tu pañuelo de mocos?’. Y se ha puesto como un borde y con la chulería que le caracteriza, que este chico, de verdad, está súper subido», ha explicado.

«Estate más contento, que ya tenéis trabajo tú y tu hermano otra vez», ha añadido el joven con su habitual vehemencia. «¿Pero por qué me chillas? Estate tranquilo, yo estoy muy contento. Acabo de volver de Miami con Telemundo y estoy aquí ahora», le ha replicado Gianmarco en un tono provocador. «El que me has chillado eres tú en la publicidad», ha revelado Miguel Frigenti.

«¿Pero esto viene de antes o qué me he perdido yo?», ha preguntado Marta Flich. «Es muy rencoroso», ha señalado Onestini. «No, no soy rencoroso, viene de atrás porque es igual que su hermano. Sois dos teatreros», ha sentenciado sin rodeos Miguel. «Y yo doy mi opinión, lo que no voy a consentir es que por dar mi opinión sobre tu hermano te pongas en plan chulo y borde en la publicidad. Ponte ahora aquí como te has puesto en la publicidad», le ha apelado el excolaborador de Sálvame.

«Me parece que siguen el mismo patrón en todos los realities, que es hacer una carpeta porque ellos por sí solos no saben brillar. Necesitan una historia de amor edulcorada que luego no dura más de dos meses», ha rematado Frigenti. «Qué pesado, eres pesadísimo», se ha limitado a decir Gianmarco, hastiado con la situación.