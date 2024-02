Miguel Frigenti pone en su sitio a Adara y lo que clama de ella a boca llena da que hablar

La amistad entre Miguel Frigenti y Adara Molinero ha saltado por los aires. Todo después de que la ganadora de ‘GH VIP 7’ llamara «traidor» al colaborador por no apoyar como le gustaría a su madre, Elena Rodríguez, durante su participación en ‘GH Dúo 2’.

Él no ha dudado en contestarle este domingo, 11 de febrero, en ‘El debate’ presentado por Ion Aramendi, quien ha dejado claro que Adara ha vuelto a declinar la invitación del programa para acudir a defender a su madre en el plató. Tras poner los tuits de la exconcursante de ‘Supervivientes’ contra Miguel Frigenti en el pantallón, el colaborador no ha podido ser más claro.

«Tiene el dedo muy largo. He defendido a Ivana porque me ha gustado mucho el concurso de Ivana y me ha llamado traidor en Twitter. No me doy ni por aludido, porque ese tuit le define más a ella que a mí», ha asegurado el tertuliano. Y ha añadido que «es la sombra que siempre me persigue. Yo estoy aquí para juzgar concursantes y no vengo a defender a nadie con base a amiguismos. Intento ser lo más objetivo posible y voy a seguir haciendo mi trabajo».

Miguel Frigenti: «Adara no quiere amigos, quiere fans»

Por otro lado, Miguel Frigenti quiso aprovechar la ocasión para mandar un mensaje a todos los seguidores de Adara, a los que ella animó para ir en su contra. «Yo no vine, ni porque me lo pidiera Adara ni su hermano, vine porque me lo pidió el programa, estaba con 38 de fiebre, y vine a defender a la madre de Adara, porque no quisieron venir ni su hija ni su hijo», ha dejado claro.

Por si esto fuera poco, el colaborador sentenció su amistad con la hija de Elena Rodríguez con un último ‘guantazo’: «Me parece muy mal que no quieran venir a defender a su madre, lo que quieren es tener aquí vasallos, que vengan ellos. Tiene mi teléfono, me podía haber escrito o llamado, en lugar de ponerme a los pies de los caballos en Twitter para mandarme a todos sus fans a ponerme verde. Adara no quiere amigos, quiere fans, y yo no doy el perfil», sentencia.

Por su parte, Ivana Icardi, enemiga pública número 1 de Adara, también apoyó estas palabras de Miguel Frigenti. Según la exconcursante de ‘GH Dúo’, esto «la define más a ella. Entré en la casa y Elena me atacó por un lado muy bajo, pero lo hablé con ella y me aconsejó dejar todo atrás, y decidí empezar de nuevo. No quiero darle más importancia, porque no quiero seguir en el pasado. Decidí darle a mi hija otros valores que no sea el rencor. Tenemos personas en común, mi hija lo adora. No voy a seguir con esta guerra y ojalá no le falte nunca a nadie un plato caliente, tanto si tienen hijos, como si no».