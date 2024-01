Mar Flores impacta con su peor experiencia en ‘El Desafío’ y lo que se negó a hacer dentro

No cabe duda de que ‘El Desafío’ pone a prueba a sus concursantes. Mar Flores es uno de los nuevos fichajes del concurso presentado por Roberto Leal, y su paso por el programa ha estado lleno de retos. Así lo ha revelado la nueva concursante en su visita a ‘El Hormiguero’ junto a Chenoa y Pepe Navarro. La modelo compartió con Pablo Motos el duro momento que vivió al hacer una de las pruebas, tras negarse rotundamente a hacer la apnea del programa por una terrible experiencia del pasado.

Cuando Mar Flores aceptó la aventura de ‘El Desafío 4’ no se podía imaginar que iba a hacer frente a alguno de sus mayores traumas. La nueva concursante del programa de Antena 3 ya le reveló a Pablo Motos su traumática historia en una estación de esquí y cómo eso la condicionó a la hora de afrontar las pruebas de altura en el concurso. Pero esta no fue la peor de sus pruebas, ya que asegura que cuando accedió a ir al programa, puso como único requisito no hacer la prueba de apnea. Y es que la presentadora arrastraba una traumática historia a sus espaldas.

Mar Flores cuenta el trauma por el que se negó a hacer la apnea de ‘El Desafío’

Mar Flores recordó la primera llamada antes de participar en el concurso de Antena 3. «Jorge, yo la apnea… Como que no la voy a hacer», le explicó la modelo al productor del programa, Jorge Salvador. «La apnea la va a hacer todo el mundo», le contestó rápidamente, por lo que no le quedó otra que resignarse. La presentadora le explicó a Pablo Motos que su trauma venía a raíz de un pequeño accidente haciendo submarinismo.

Mar Flores y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

«Yo hago submarinismo y tuve la súper mala experiencia debajo del agua y volverme a meter debajo del agua sin poder respirar me creaba un trauma bastante intenso», comenzó a explicar Flores. «Pasando por una cueva, se me enganchó el respirador y se me fue. Empezó a salir el aire, me puse muy nerviosa y me quedé sin aire», reveló la concursante de ‘El Desafío’ a Motos y los espectadores.

Asegura que esta experiencia le causó un «trauma brutal» que se vio obligada a revivir cuando le tocó pasar por la clásica prueba de apnea del programa de Antena 3. «De hecho, en los ensayos en la pecera y en la piscina, jamás aguante hasta el momento dolor, contracción en el agua. Llegaba a ese momento y salía disparada. Ya veréis luego lo que pasa…», adelantó Mar Flores sobre uno de sus retos en el programa.