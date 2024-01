Chenoa impugna así a Juan del Val y su trabajo en ‘El Desafío’: «Cosas muy duras»

‘El Hormiguero’ cerró su semana de entrevistas recibiendo a los nuevos concursantes de ‘El Desafío’. Chenoa, Mar Flores y Pepe Navarro acudieron al programa presentado por Pablo Motos para hablar sobre la nueva edición del concurso, que se estrena este viernes. Entre anécdotas y risas, a Chenoa se le escapó alguna que otra pulla a uno de los jueces que se encontraba en ese mismo plató. La cantante no dudó en expresar lo que piensa sobre Juan del Val y su papel como jurado en el programa.

Los tres nuevos concursantes de ‘El Desafío’ aseguraron a Pablo Motos que se han dejado el cuerpo y el alma en esta edición. Desde Mar Flores, que ha hecho frente a miedos como las alturas o el submarinismo, o Pepe Navarro, que contó con pelos y señales un accidentado ensayo en el que tuvo una caída de 4 metros. Pero Chenoa, además de relatar como aún tiene marcas en su cuerpo por los arañazos y quemaduras que le ha dejado el concurso, quiso dirigirse a alguien en particular para lanzarle un duro mensaje.

Chenoa señala a Juan del Val

«Ahora somos medio íntimas, y compartimos sufrimientos», aseguró Mar Flores sobre Chenoa al principio de la entrevista. El sufrimiento y las enérgicas pruebas han unido a los concursantes en esta última edición, pero hay algo a lo que se han tenido que enfrentar aún mas duro, el jurado. «El desafío es una lección de vida. Te preparas, te esfuerzas a tope, y el día de verdad te sale mal«, aseguró Mar.

Mar Flores, Chenoa, Pepe Navarro y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’

Y es que, a lo largo de esta nueva edición, habrá pruebas que el jurado, integrado por Santiago Segura, Pilar Rubio y Juan del Valor, habrá valorado mejor o peor. Pero Chenoa ha querido romper su silencio sobre la dureza de algunos de los miembros, y en su visita a ‘El Hormiguero’ aprovechó para señalar a Juan del Val, que se encontraba presente en plató.

El jurado de ‘El Desafío’ y colaborador de Pablo Motos, que esperaba en su sitio a comenzar la mesa de actualidad del programa, se encontró con un sonado reproche de la concursante. «Nos ha dicho cosas muy duras», espetó Chenoa a Pablo Motos. La cantante confesó incluso que hubo un día en particular en el que la valoración de un reto grupal le enfadó mucho.

Su primera respuesta a ‘El Desafío’

«Cuando era individual no me enfadaba tanto», puntualizó la presentadora de ‘OT 2023’. A su vez, reveló que su primera respuesta a participar en el programa fue un rotundo «no, gracias», ya que pensaba que no iba a estar a la altura del programa de Antena 3. Por otra parte, Pepe Navarro aseguró a Pablo Motos que el programa es «la única decisión buena que ha tomado en los últimos 20 años».

Habrá que esperar al estreno de esta nueva edición de ‘El Desafío’ para descubrir el nivel de los concursantes en el exigente programa. Una vez se vean las valoraciones, descubriremos si Chenoa tenía razón, y Juan del Val se pasó de la raya con algunas de sus críticas como jurado. La cuarta entrega del concurso se estrenará este viernes 12 de enero en Antena 3 a las 22:00 horas.