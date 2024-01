Lydia Lozano queda apartada repentinamente de ‘Mañaneros’ en TVE y esta es la motivación

Lydia Lozano, que se ha convertido en uno de los rostros revelación de ‘Mañaneros’, el programa matinal de La 1 de TVE encabezado por Jaime Cantizano, ha sufrido un importante revés de salud que le va a obligar a apartarse de la pequeña pantalla de forma, eso sí, temporal.

Y esta inesperada y repentina baja tiene que ver con la ola de virus que está sacudiendo a nuestro país en los últimos días. Los expertos alertan de una tripledemia que ha provocado que la presión hospitalaria esté subiendo considerablemente y saturando algunos hospitales. El pico se prevé a mediados de enero.

«Lydia Lozano, atrapada por los virus», han anunciado en ‘Mañaneros‘ de TVE este jueves para explicar así a sus espectadores por qué la excolaboradora de ‘Sálvame’ va a desaparecer un tiempo del programa hasta que se recupere plenamente. Ahora, debe guardar reposo y seguir estrictamente las indicaciones médicas.

No obstante, Jaime Cantizano ha conectado con ella en directo vía telefónica para que fuera ella misma la que aclarara cuál es su estado en estos momentos. Al parecer, Lydia Lozano se encuentra en la fase más crítica de los síntomas, ya que nada más arrancar la conexión ha sufrido un ataque de tos. «Con esta tos te puedo decir cómo estoy. Estoy fatal, horrible», ha empezado lamentando la periodista y tertuliana.

«Empecé a sentirme mal anteanoche. El martes ya tenía una tos… Y fue llegar a casa y tener un frío y un mal cuerpo que me di una ducha ardiendo y ahí ya caí. Me he hecho la prueba del covid y de la gripe A, pero la gripe que tengo no la he pasado en mi vida. El dolor de cuerpo, de garganta, vómitos… Es que lo tengo todo. Estoy entre el cuarto de baño y la cama», ha detallado, asegurando que el fin de año lo pasó con gente perjudicada y que probablemente fue en ese momento cuando se contagió.

Lydia Lozano, atrapada por los virus 🦠



Nuestra mañanera está de baja 🛌 y guardando cama mientras sigue a rajatabla los consejos médicos#Mañaneros4E https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/qq5vVjMNZN — Mañaneros (@MananerosTVE) January 4, 2024

En definitiva, una mala noticia para los fieles seguidores de Lydia Lozano, que tendrán que esperar unos días hasta que se recomponga y pueda regresar al magacín. Entretanto, hay que destacar que Lydia tiene por delante tiempos muy buenos en TVE, pues será también el fichaje estelar de ‘Baila como puedas’, el talent show que prepara TVE junto a Zeppelin TV en el que ocho celebrities serán instruidos por dieciséis profesionales del baile.