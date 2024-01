Los Mozos de Arousa se mojan en estos sorpresivos términos sobre la polémica de Ágatha Ruiz de la Prada

Emma García recibía este domingo en el plató de ‘Fiesta‘ a Bruno Vila, Borjamina y Raúl Santamaría, los componentes de los Mozos de Arousa, concursantes de ‘Reacción en cadena’. Lo hacía para hablar con ellos del debut de Bruno en ‘Bailando con las estrellas’ y lo sucedido con Ágatha Ruiz de la Prada.

Tras preguntarle a Bruno cómo había vivido su debut como bailarín y a sus compañeros por cómo le habían visto; Emma García no se cortaba al darle un gran corte a Bruno al cuestionar su nivel como bailarín después de que el gallego comentara que al ser el primer día no había querido ponerse a arriesgar a hacer piruetas.

Justo después, Emma García aprovechaba la visita de los Mozos de Arousa para repasar la polémica que protagonizó Ágatha Ruiz de la Prada en la primera gala de ‘Bailando con las estrellas’ cuestionando las valoraciones del jurado y abandonando el programa tras no estar de acuerdo con ellas.

«¿Qué pasó con Ágatha Ruiz de la Prada Bruno, vaya mosqueo se agarró no?», le cuestionaba Emma a su invitado. «Pues yo sigo sin entenderlo bien. Se ve que no le gustó lo que le dijo el jurado y que no lo entendió bien. Es cierto que el jurado y todos tenemos que entender que una persona con más edad y que no ha bailado nunca tiene más dificultades que alguien más joven que está en forma. Yo espero que se arrepienta y no nos abandone», opinaba el concursante.

Borjamina, de los Mozos de Arousa, da la cara por Ágatha Ruiz de la Prada

Después, era su compañero de los Mozos de Arousa, Borjamina el que tomaba la palabra para defender a Ágatha Ruiz de la Prada y cuestionar el trabajo del jurado de ‘Bailando con las estrellas’. «Yo quiero romper una lanza a favor de Ágatha porque un primer programa con gente que no tenía experiencia, yo creo que el jurado fue especialmente duro», empezaba diciendo el gallego.

«Y en el caso de Ágatha no entiendo que lo que le digan es que no ha bailado un tango argentino cuando ella baila lo que le han mandado y ella no tiene culpa», sentenciaba Borjamina.

Por su parte, Bruno aprovechaba para dejar claro el buen rollo existente entre todos los concursantes de ‘Bailando con las estrellas’. «Más allá de lo que pasó ayer lo que si entre todos los concursantes hay muy buen ambiente y nos llevamos uy bien entre todos. En mi caso por ejemplo, Elena Tablada me daba la sensación de que no es una persona simpática y de verdad que es un amor de persona», recalcaba el componente de los Mozos de Arousa.

«¿Y con Ágatha que tal te llevaste?», le preguntaba Emma García. «Con Ágatha también muy bien. Ágatha de hecho es una persona que se interesa mucho por los demás y su trayectoria», concluía Bruno.