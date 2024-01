Emma García no se corta y le suelta este ‘guantazo’ a Bruno (Mozos de Arousa) en ‘Fiesta’

Tras el debut de Bruno Vila, componente de los Mozos de Arousa, en ‘Bailando con las estrellas’, el gallego visitaba este domingo ‘Fiesta’ junto a sus compañeros Raúl y Borjamina para repasar todo lo que sucedió en el talent de baile junto a Emma García y el resto de colaboradores.

El trío gallego que sigue haciendo historia cada tarde en ‘Reacción en cadena’ volvía a ‘Fiesta‘ tras llevar a máximos al concurso de Ion Aramendi. En esta ocasión, la excusa ha sido el fichaje de Bruno por el nuevo programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

«Triunfando en ‘Reacción en cadena’, nos tienen ahí pegados con Ion Aramendi todos los días. Y de repente coge Bruno y se planta en una pista de baile», comentaba Emma García para dar paso al vídeo con el debut del Mozo de Arousa en el talent de baile.

«Qué necesidad tenía yo de meterme en ese jardín, si es verdad», le replicaba Bruno Vila. «Hay mucho que mejorar, pero también que practicar», aseveraba Emma García después de ver el baile de Bruno en su primera gala de ‘Bailando con las estrellas’.

Después de ver el vídeo, Emma García les preguntaba a Raúl y Borjamina cómo habían visto a su amigo y compañero. «Nosotros veíamos que estaba super nervioso y no era para menos, el estreno de un programa en directo de baile», le comentaba Raúl. «Conociendo a Bruno sabemos que es espontáneo pero al mismo tiempo es trabajador y después de semanas practicando es normal ese miedo a fallar», apostillaba Borjamina.

Emma García les preguntaba si le habían ayudado a bailar. «Ahí no había tanto que ayudar. Valoramos el esfuerzo de Bruno porque tanto Raúl como yo lo habríamos hecho peor», confesaba al respecto Borjamina. «Ellos me ayudan encajando los horarios porque ahora tenemos ‘Reacción en cadena’ y ensayar el baile de la semana», destacaba Bruno.

El corte de Emma García a Bruno Vila por ‘Bailando con las estrellas’

«Yo me lo estoy tomando en serio, vamos tres días a bailar. Y Marta mi pareja, mi bailarina me mete caña porque es una chica muy perfeccionista y le gusta que las cosas salgan bien. A mí al principio me daba pena porque decía le podría haber tocado alguien que baile mejor y ella se luzca más pero bueno ahora vamos tirando», añadía Bruno.

Era entonces cuando Emma García no se cortaba y le daba un gran corte a Bruno en alusión a su poco nivel en el mundo del baile. «Es el primer programa ehh. Vamos a dejarlo claro. En ‘Reacción en cadena’ el primer programa también estaríais nerviosos», remarcaba la presentadora. «Ayer era el primer programa y no nos íbamos a poner como el Circo del Sol a hacer piruetas», defendía Bruno. «Bueno en el último igual tampoco, vamos a ir con las expectativas justas», le soltaba Emma sin pudor.