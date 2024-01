Bruno (Mozos de Arousa), carne de memes en ‘Bailando con las estrellas’ por este momento

‘Bailando con las estrellas‘ ha llegado este sábado a Telecinco con una gala en la que hemos podido ver por primera vez a los 13 celebritys bailando junto a sus parejas. Y uno de los que ha sido gran protagonista además de Ágatha Ruiz de la Prada tras su abandono ha sido Bruno Vila (Mozos de Arousa).

Y es que el componente de los Mozos de Arousa ha dado el salto de ‘Reacción en cadena’ a ‘Bailando con las estrellas’ convertido ya en todo un fenómeno tras llevar junto a Borjamina y Raúl a máximos al concurso que presenta Ion Aramendi cada tarde.

Bruno Vila llega a ‘Bailando con las estrellas’ con muchas inseguridades pues aparte de no saber bailar, se siente un tirillas al ver a sus compañeros. «Yo lo hago fatal», comentaba el gallego durante los ensayos. «No tiene ningún tipo de base a nivel corporal, baile y rítmico», confesaba su bailarina, Marta Blanco.

En su primera gala, el componente de los Mozos de Arousa se enfrentaba a un vals bailando el «Algo pequeñito» de Daniel Diges. Tras su actuación, su compañero Borjamina, presente en plató reconocía que «lleva muchas semanas trabajando duro, cuando acabamos de grabar ‘Reacción en cadena’ se va a ensayar y llega muy tarde».

Bruno Vila, roto en lágrimas tras su baile

«Me parece que es un verdadero reto para alguien que no ha bailado nunca, me ha gustado mucho tu interpretación porque tienes mucho humor y estabas entregado. Pero es verdad que la coreografía era muy simple y casi todo el trabajo estaba siendo ella, tienes que trabajar más y tomar algo más de riesgo», le decía Blanca Li. «Tu baile representa tu persona, pero me gustaría que te vuelvas más arriesgado, te dejes llevar y te sueltes la melena», añadía Gorka Márquez.

Después, era Bruno el que se dirigía al público. «Yo no he bailado nunca, esto es totalmente distinto a lo que me he dedicado toda mi vida que es estudiar, y a lo que me he dedicado los últimos ocho meses que es contestar palabras. Pero no quiero que suene a excusa, sé que hay gente que también empieza de cero y si ellos pueden yo también podré», destacaba el componente de los Mozos de Arousa.

«¡Bravo Bruno!», gritaba el público animándole, lo que provocaba que Bruno rompiera a llorar. «Eres divino Bruno», le decía Boris Izaguirre. «Me emociona mucho ver el cariño del público», reconocía el propio Bruno entre lágrimas.

Lluvia de memes sobre Bruno de Los Mozos de Arousa en ‘Bailando con las estrellas’

Y la presencia de Bruno Vila de los Mozos de Arousa ha generado un sinfín de memes en redes sociales.

