Ágatha Ruiz de la Prada abandona despavorida ‘Bailando con las estrellas’ y atiza al jurado

El estreno de ‘Bailando con las estrellas‘ no ha estado exento de polémica. Y no por las continuas interrupciones de Antonia Dell’Atte, que también, sino que Ágatha Ruiz de la Prada ha terminado abandonando la sala y ha amenazado con dejar el programa definitivamente después de no estar de acuerdo con las malísimas valoraciones de los jueces.

Ya antes de marcharse a publicidad, Jesús Vázquez advertía que Ágatha Ruiz de la Prada estaba muy enfadada. Al volver, la diseñadora mostraba su gran cabreo y se atrevía incluso a faltar el respeto a uno de los jueces profesionales del programa, a Gorka Márquez.

«La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero, os lo agradezco en el alma, prefiero irme yo solita», soltaba Ágatha Ruiz de la Prada. «No, Ágatha no, hemos confiado en ti», le replicaba Antonia. «Tú sí porque nos queremos, y Boris tú también», le contestaba ella.

«Entiendo que estáis haciendo lo contrario de lo que me habían dicho que es que cada uno, y todos están bastante de acuerdo conmigo», aseveraba Ágatha. Justo después, era su bailarín Roberto el que criticaba al jurado. «Creo que no habéis puesto en valor el esfuerzo que ha hecho Ágatha porque ha conseguido sacar adelante un tango de competición en solo tres semanas y estáis midiendo con la misma vara de medir a una persona de 20 años con otra que tiene una edad», se quejaba su bailarín.

«No hay edadismo», decían tanto Boris Izaguirre como Antonia. «Es que no tengo ilusión, me quedo con cero ilusión y el bailarín este que no se quien es me ha dicho unas cosas», soltaba Ágatha provocando un auténtico revuelo. «Hay que venir al programa con mucha ilusión y yo tengo cero ilusión», insistía mientras Jesús Vázquez le pedía que dejara hablar al jurado para que se defendiera pero ella no hacía caso.

«Deja por favor que el jurado se explique, escúchalos», le pedía Jesús. «Es que están haciendo lo contrario de lo que me han dicho, no soy tonta, me han dicho vamos a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser», decía mientras se marchaba de la sala. Mientras Jesús Vázquez en plató pedía silencio ante el revuelo y que Antonia Dell’Atte no se callara. «Silencio, por favor que estoy afónico», pedía el presentador.

Tras marcharse del backstage, Blanca Li, la presidenta del jurado se dirigía a Ágatha desde el plató. «Quiero aclarar que estamos dando a cada uno los votos pensando donde empiezan hoy, pero quedan 13 programas, al que le hemos dado un 9 la semana que viene le valoraremos desde ahí y Ágatha si tiene un 2, 3 o un 4 lo que va a hacer es subir», explicaba la bailarina.

Sin embargo, Ruiz de la Prada no ha atendido a razones y ha huido despavorida de la sala hacia el parking de los estudios de Mediaset en Villaviciosa de Odón. El equipo de ‘Bailando con las estrellas’ le ha intentado parar, pero el enfado de la diseñadora ha sido incontenible.