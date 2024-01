Lorena García le deja esta sentenciadora frase a Bertín Osborne en pleno ‘Espejo Público’

Lorena García, que estos días de navidades está siendo la presentadora titular de ‘Espejo Público’ en sustitución de Susanna Griso, que se encuentra de vacaciones como ocurre con compañeros de profesión como Sonsoles, Ana Rosa o Joaquín Prat, se ha pronunciado sobre la polémica que se ha desatado en torno a Bertín Osborne.

Mejor dicho, una controversia que ha ocasionado el propio presentador y cantante a propósito de sus desafortunadas declaraciones en una revista. Se trata de una entrevista que se ha publicado tan solo unas horas después de que Gabriela Guillén haya dado a luz a su hijo.

«He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré (económicamente)», ha sido el titular más demoledor e incendiario que ha pronunciado Bertín y que va en portada este miércoles. Ante el revuelo, todos los magacines lo han abordado y ‘Espejo Público’ con Lorena García no iba a ser menos.

Y aunque la presentadora no se ha mojado en exceso y lo ha dejado todo en manos de la copresentadora, Gema López, y de sus colaboradora de ‘Más Espejo’, sí que ha querido dejar una frase sentenciadora al abrir el debate de las que remueven conciencias y que ha sido aplaudida en plató.

«La paternidad no se elige. Si eres padre, eres padre. Fin», ha espetado Lorena García en respuesta a esas tremendas palabras de Bertín Osborne. «Pero aquí hay algunos que se salen del tiesto», ha suscrito Gema. Y es que en televisión no hay casi nadie que esté sacando la cara por el artista. No tiene defensa.