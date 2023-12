Lorena García se planta en ‘Espejo Público’ ante lo que llega a oír de una entrevistada

Lorena García se ha enfrentado a un complicado momento este miércoles en ‘Espejo Público’. La presentadora se ha visto obligada a cortar a una entrevistada en pleno directo por lo que ha sucedido cuando discutían un tema de actualidad. El programa se disponía a hablar sobre el caso «asesino del bar» cuando una de las vecinas que intervenía ha soltado un comentario racista. La sustituta de Susanna Griso no ha dudado en cortar de raíz el comportamiento de su entrevistada.

‘Espejo Público’ se disponía esta mañana del miércoles ha discutir sobre el «asesino del bar», que mató a tiros a un hombre en un establecimiento. Lorena García, que sustituye a Susanna Griso durante sus vacaciones de Navidad, conectó con una de las vecinas del barrio, Poble Sec en Barcelona. En mitad de la conversación, la periodista se vio obligada a cortar de raíz a la invitada por sus comentarios racistas contra la comunidad dominicana.

Lorena García se planta contra el racismo

Lorena García en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ se desplazó este miércoles hasta el lugar de los hechos, donde el asesino sigue aún en busca y captura. Fue entonces cuando Lorena García dio paso a Carmen, una vecina de la zona, para hablar con ella sobre cómo está viviendo el vecindario el terrible suceso. «Hemos visto a los Mossos d’Escuadra rastreando este barrio, buscando más imágenes de seguridad instaladas cerca. De momento, del pistolero no hay ni rastro», adelantó la presentadora.

Entonces, reveló que «un grupo de dominicanos» vinculados a los «narcopisos» de la zona podrían estar detrás del crimen. La vecina aseguró entonces que lo más probable, a su parecer, es que se tratase de un «ajuste de cuentas», pero se reservó la primera racistada para más tarde. «Ahí ya se ve. Aquí hay dominicanos, gente así, de puterío, drogas… Limpian la imagen con un restaurante, pero detrás se ve todo lo demás. Es que está más claro que el agua», sentenció la entrevistada.

Entonces, Carmen recordó como vivió en primera persona el terrible suceso, a pesar de no haber escuchado los disparos. «Un chico que vive en frente llamó esa noche a mi hermano y le mandó un vídeo. Bajó abajo porque escuchó chillar a unas mujeres y unos disparos», explicó la vecina. Entonces, soltó el comentario que haría a la presentadora decir basta. «Todo esto pasa desde que ha llegado esta gente porque, a ver, todas las peluquerías de dominicanos… ¿Qué se mueve ahí? No hace falta ser muy listo. Si no están las de aquí, ¿ahora ellos sí? Todos los bares; ¡todos son de ellos!«, señaló la entrevistada.

Lorena García no tardó en reaccionar contra las palabras de Carmen, que estaba dispuesta a seguir cargando con reflexiones racistas. «No hacer tampoco… criminalizar a una nacionalidad en concreto. Hay gente de República Dominicana maravillosa. No generalizar«, espetó la presentadora a la vecina de Poble Sec. «Gracias Marta y gracias Carmen. Y que vuelva la paz al barrio», sentenció, dando por cerrada la entrevista.