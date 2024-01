Lo que se ha oído a Cristina Cifuentes sentenciar de Iker Jiménez en ‘TardeAR’: «No me lo creo»

‘TardeAR‘ arrancaba este martes como si de ‘Cuarto milenio’ se tratara con la música de «Expediente X» al hablar de ovnis y de extraterrestres mientras se veían en pantalla unas medusas con realidad virtual como si fueran ovnis. Justo después, Ana Rosa presentaba a sus compañeros Xavier Sardá, Cristina Cifuentes, Vicky Martín Berrocal, Beatriz Archidona y Laura Sánchez.

«Esto es una realidad virtual pero lo que van a ver ahora son unas imágenes reales de un vehículo con forma de medusa una base militar estadounidense. Tanto revuelo ha causado este fenómeno que en Cuarto milenio se fueron hasta el Área 51, el lugar en el que supuestamente el Gobierno estadounidense guarda figuras de vida no humanas», explicaba Ana Rosa Quintana.

De ese modo, ‘TardeAR’ se hacía eco del programa de Iker Jiménez que emitió Cuatro el pasado domingo en el que el periodista y su mujer Carmen Porter se desplazaban hasta el área 51 para comprobar lo que se puede ver allí. Sin embargo, parece que a Cristina Cifuentes no le gustan demasiado estos temas o eso se puede deducir del comentario que soltaba.

«Hay que tener una paciencia extraordinaria porque desde que yo era pequeño siempre se ha hablado de ovnis. Y que más da, nosotros también seremos los ovnis de otros», soltaba de primeras Xavier Sardá antes de que todos bromearan con que Puigdemont es un marciano.

«Seguro que hay vida en otros planetas porque el universo es infinito y si hay en la tierra hay en otros, pero otra cosa muy diferente es que que hayan venido a la tierra. ¿Qué se les ha perdido en la tierra? ¿Hay evidencias de que han venido?», argumentaba Cristina Cifuentes por su parte. «¿No lo has visto?», le replicaba Vicky Martín Berrocal.

Cristina Cifuentes sentencia a Iker Jiménez y lo que se vio en ‘Cuarto milenio’

Cristina Cifuentes, este martes en la tertulia VIP de ‘TardeAR’. / Telecinco

Pero lejos de apearse de su opinión, Cristina Cifuentes seguía defendiendo su postura. «Es un área militar restringida. ¿Pero donde hay evidencia de que ha venido un ovni?», insistía la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. «¿Es que para que van a venir para abducirnos? Es que es absurdo completamente», aseveraba incrédula.

«Hay mucha gente que cree que no es que hayan venido es que están con nosotros y que es alguno de nosotros. Hay gente que es especialmente brillante y hay quien dice que es Jesucristo o Leonardo Da Vinci», espetaba entonces Ana Rosa Quintana. «Es gente que no está en su sano juicio», se atrevía a decir Cifuentes sin reparo.

«Pero que se ha ido Iker Jiménez allí», le trataba de decir Vicky. «¿Y qué me importa a mí eso. Me parece fenomenal porque el programa es magnífico pero yo no me lo creo», sentenciaba Cristina Cifuentes dejando entrever que no se cree lo que cuenta el presentador de Cuatro en su mítico programa de misterio.