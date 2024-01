Laura Fa define a Jesulín de Ubrique con estos tres atroces calificativos en ‘Espejo Público’

Jesulín de Ubrique ha cumplido 50 años, y sus palabras de celebración no han dejado indiferente a nadie. El torero recibió a los medios en mitad de su fiesta de cumpleaños e incluso llegó a bromear con ellos. Esta actitud ha hecho saltar las alarmas en ‘Espejo Público’, y colaboradoras como Laura Fa no han dudado en pronunciarse. La periodista ha señalado al ex de Belén Esteban y lo ha definido con durísimos términos tras sus palabras de burla.

Desde que Belén Esteban desapareció de la parrilla televisiva, son muchos los que aseguran que Jesulín de Ubrique y su pareja se muestran ahora más abiertos que nunca. Este debate ha llegado un día más a ‘Espejo Público’, pero esta vez, por el cumpleaños del torero. El marido de María José Campanario se mostró en una actitud inusual con la prensa e incluso bromeó con los medios, algo que ha sido objeto de análisis en el programa. Ha sido entonces cuando Laura Fa ha dicho sin rodeos lo que piensa del torero y su cambio de imagen en los últimos meses.

Laura Fa llama a Jesulín de Ubrique «cobarde», «machirulo» y «cuñado»

Laura Fa en ‘Espejo Público’

Gema López preguntó a sus compañeras de ‘Espejo Público’ por su análisis particular de este nuevo Jesulín de Ubrique que está aflorando en las últimas semanas. «Ha celebrado sus 50 en una actitud que recordaba a la de hace muchísimo tiempo, más amable que nunca. Invitaba a la prensa e incluso bromeaba. ¿A qué se debe este cambio?«, preguntó la colaboradora, antes de que Laura Fa estallase.

Beatriz Miranda no tardó en señalar la ausencia de Belén Esteban y ‘Sálvame’ como el principal motivo de esta nueva faceta del torero, algo que no sentó muy bien a la antigua colaboradora de Telecinco. Laura no dudó en defender a la que fue su compañera de tardes. «Hay que ser cobarde para esperar a no tener respuesta y comportarte como eres, un machirulo que provocas a los otros y la otra (Belén) encima queda de mala. Porque es lo que hace él», sentenció la periodista.

Recuperando la conversación del torero con los medios, Laura Fa tachó de «broma de cuñado del siglo pasado» a una de las ocurrencias que Jesulín tuvo ante los micrófonos. Cuando le preguntaron por los planes de ampliar la familia, el ex de la princesa del pueblo optó por bromear. «No, no, ya está… La pistola la tengo yo», expresó el torero con un humor que no ha triunfado entre las colaboradoras de Antea 3.

La defensa a Belén Esteban

Quien también se ha sumado a la defensa de Belén Esteban ha sido Pilar Vidal, que junto a Laura Fa y Gema López han querido romper una lanza a favor de su antigua compañera. La colaboras de ‘Espejo Público’ han recordado que la de Paracuellos lleva años sin hablar en ningún programa de televisión sobre el torero. Señalaron también que, en cambio, el diestro se ha lucrado en los últimos años a base de exclusivas en ‘¡Hola!’ ofreciendo detalles de su vida privada.

Fa también aprovechó para lanzar una pulla a Jesulín por su mala relación con la hija que él y Belén tienen en común. «Hace no sé cuántos años que tienes una hija estudiando fuera. Que tiene dos másters. Que no sabes nada de ella, que es mayor de edad«, aseguró la colaboradora. Avisaste de que con 18 años hablarías y lo solucionarías todo con ella y lo único que haces es ignorarla hasta la saciedad… No puede presumir de nada y menos de paternidad«, sentenció la antigua tertuliana de ‘Sálvame’.