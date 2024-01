‘La Promesa’: Avance del próximo capítulo, cuya emisión queda aplazada por esta causa

‘La Promesa’ nos ha dejado una impresionante escena entre Pía Adarre y Jana Expósito con una interpretación brutal. El capítulo ha arrancado con el momento en el que la ama de llaves monta en cólera con la criada por haberle traicionado al contar a Curro que su hijo Dieguito es fruto de una violación del Barón de Linaja.

Pía, profundamente decepcionada, no entiende cómo se le ha ocurrido hacer algo así y le ha asegurado que no le va a perdonar jamás. Con este puñal en la espalda, Jana no solo le ha puesto en peligro a ella, sino también a su hijo. La relación entre ellas parece rota y desde luego que la reacción de Pía no es para menos.

En medio de este alejamiento de la que creía su amiga y confidente, se ha producido un acercamiento insospechado. Pía se ha ofrecido a Petra para ayudarle a recuperar el cariño de su hijo Feliciano, que no quiere saber nada de ella. Petra se ha derrumbado como nunca antes y le confiesa que tiene la intención de marcharse de La Promesa porque vive ahogada al sentir la frialdad y el desprecio de Feliciano y el comadreo del servicio. Finalmente, se han fundido en un insólito abrazo.

Por su parte, Margarita y Lorenzo están muy suspicaces con la actitud de Mr. Cavendish en la cata de las salsas. Se han dado cuenta de que lo de menos para él eran esos mejunjes. Y no le ven el sentido que a un supuesto profesional de la gastronomía mostrara tan poco interés en algo así. Creen que hay gato encerrado y que tanto Pelayo como Jerónimo ocultan algo que están dispuestos a averiguar como sea.

Vera, la chica que Lope ha cobijado en La Promesa a espaldas de los marqueses y de sus compañeros, hace caso omiso a su compromiso de no salir de la habitación en la que se oculta y se atreve a fingir que es la nueva doncella. Es más, la marquesa ha creído que es la criada que ordenó contratar a Pía en sustitución de María Fernández.

Precisamente sobre María están dando palos de ciego en la búsqueda. No hay resultados y piden ayuda a Catalina, que conoce bien el terreno. Por su parte, la joven secuestrada está cada vez más débil y a punto de perder el juicio. Tras la muerte de Valentín a manos de la Guardia Civil, ya son varios días sin comer y beber y su supervivencia tiene un límite. Y para acabar, el capítulo emitido por TVE este jueves ha finalizado con Vera siendo descubierta por Pía.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 270 – Lunes 11 de enero

Pía descubre a Vera justo cuando estaba yéndose de La Promesa y le pide que se identifique antes de dar la voz de alarma. No puede ocultar que es una intrusa que se está haciendo pasar por la nueva doncella y le explicará la verdad, que está alojada en el palacio de incógnito gracias a Lope. Si bien, este nuevo personaje traerá cola.

Jana dará el último empujón a su hermano Curro para que rechace la baronía de Linaja. Desde que la doncella le confesó que el hijo de Pía es fruto de una violación de su abuelo ha cambiado de opinión y no ve con los mismos ojos el título. Esta actitud no hará ninguna gracia al marqués, con el que se producirá un impasse en su estrecha relación.

Además, Alonso, profundamente defraudado con su esposa y con su hija por haber contravenido sus órdenes de que Mr Cavendish no pisara La Promesa, no solo se pondrá firme con Cruz, sino que sermoneará a Catalina y Pelayo y tomará decisiones importantes.

Entretanto, María está a punto de morir, se encuentra casi sin fuerzas tras tantos días sin comida ni bebida. Pero en el último momento se abrirá paso la esperanza gracias al marqués. Alonso, que quiere colaborar en su búsqueda, pondrá sobre la pista la cueva donde jugaba con sus hermanos en la infancia. Se ubica lejos de la linde norte de La Promesa y recuerda que tiene arena del color de los restos que se han localizado en los efectos personales de Valentín.