Mediaset anuncia una doble expulsión disciplinaria en su reality tras vetar a Arantxa del Sol

Mediaset España está imponiendo su Código Ético entre sus distintos formatos con más dureza que nunca. Este lunes, Cristina Boscá anunció en la última gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ la expulsión disciplinaria de Mariona Ferré y Manu Napoli. Una sanción por «comportamiento inadecuado» a ambos concursantes que se suma al reciente veto de Arantxa del Sol en ‘Supervivientes’ por su incidente con Ángel Cristo detrás de cámaras.

Parece que el grupo de Fuencarral no está dispuesto a tolerar más vulneraciones a sus Código Ético dentro de sus programas y canales. Mariona y Manu han terminado aprendiendo la lección tras incumplir las normas de convivencia establecidas en el programa, aunque todo comenzó como una simple broma.

Doble expulsión en el reality de Mitele Plus tras el veto a Arantxa del Sol

Mediaset toma una drástica determinación con ‘Los vecinos de la casa de al lado’

«Lo que parecía un juego inocente se les ha acabado yendo de las manos. Han incumplido las normas de convivencia y han tenido un comportamiento poco adecuado» adelantó la presentadora durante la última gala en Mitele Plus antes de revelar la determinación de Mediaset. «Cómo hay líneas rojas que no vamos a permitir que se traspasen, ninguno de los dos forma ya parte de ‘Los vecinos de la casa de al lado'», explicó Boscá sobre el incidente.

Todo comenzó cuando los concursantes comenzaron a mancharse el uno al otro con espuma, pero pronto la situación fue escalando hasta llegar a un comportamiento más grave. Napoli terminó estampando huevos en la cabeza de su compañera y esta comenzó a patalear hasta acabar propinando un golpe al italiano y a una puerta de cristal. Tras su expulsión, ambos han ofrecido sus sinceras disculpas sobre lo ocurrido.

Mariona y Napoli ya no forman parte de Los Vecinos de la Casa de al Lado, después de que la organización considerase que habían sobrepasado los límites.#VecinosGala7 en directo 🔴 https://t.co/IdPyOKQ7cn pic.twitter.com/ob8TQJJmeI — Los Vecinos de la Casa de al Lado (@vecinosmitele) May 20, 2024

«Lo que pasó ayer con Napoli no me representa. No soy una persona que pierde los papeles en ningún momento, pero hay bromas que no tolero tanto como otros compañeros y se me fue un poco la cabeza», confesó Mariona, que tras la decisión de Mediaset tuvo que abandonar el formato. «No me siento orgulloso de lo que pasó anoche y le quiero pedir perdón», aseguró también el antiguo concursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa.

«Si pudiera decirle algo a Napoli le diría que lo siento mucho. Que tanto a él como a mí se nos ha ido de las manos el juego», terminó añadiendo la antigua concursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’. Y el programa ya ha buscado sustituta para cubrir el hueco de los dos expulsados. Mayka Rivera, de ‘La isla de las tentaciones’ será la nueva habitante del reality de Mitele Plus.

El nuevo fichaje de ‘Los vecinos de la casa de al lado’

«Estoy muy contenta y con muchas ganas de pasármelo bien», aseguró la joven antes de comenzar su aventura en la casa de Mediaset. Y aunque cree que no habrá ningún problema de convivencia, confesó que tiene sus dudas con una de las concursantes, Ana Nicolás. «La verdad es que no conozco a nadie, voy a conocerlos. Con Nicolás no sé qué pasará, porque tiene mucho carácter», explicó la joven.

A su vez, ha revelado que le costó mucho tomar la decisión de entrar a un nuevo proyecto como este. «Me lo tuve que pensar un poco porque no sé si me veía preparada para volver a encerrarme. Encima en ‘GH VIP’ no tenía novio y ahora sí… Me da mucha pena pero sé que es algo pasajero. Quiero disfrutar y quiero dejar de lado los sentimientos. Que mi estancia aquí esté centrada en pasármelo bien», terminó añadiendo la nueva concursante.