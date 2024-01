‘La Promesa’: Avance de este martes, 2 de enero, donde nada será lo que parece con María

‘La Promesa‘ acababa la pasada semana completamente soliviantada con la extraña desaparición de María Fernández. Jana y Salvador han vuelto sin buenas noticias. Algo ha tenido que pasarle a la dicharachera criada, no puede ser de otra forma. Jana está convencida de que el chal que han hallado es suyo y Candela también lo ha reconocido. Se encontraba tirado en unos matorrales y además contiene preocupantes restos de sangre.

Han peinado toda la zona y han rastreado el camino hacia el pueblo al que se dirigió a hacer unos recados, pero todo ha resultado infructuoso. Además, la noticia ya ha llegado a la planta noble, pero la marquesa ha sido muy tajante: no quiere que se dé la voz de alarma y mucho menos que se llame a la Guardia Civil. No obstante, esa consigna se verá frustrada cuando Jana aliente a Manuel a movilizarse y a tomar cartas en el asunto de forma urgente.

Mientras, la marquesa ha sorprendido a Pía al preguntarle si Feliciano es hijo de Petra realmente, pero la ama de llaves, noqueada con esa cuestión tan inesperada, evita aclararle la verdad y le dice que no haga caso a los chismes. Sin embargo, Cruz no la cree. De este modo, Pía ha puesto en riesgo su credibilidad ante la autoridad de La Promesa para proteger a Petra; que no ha sido capaz ni de agradecérselo. Incrédula, no acaba de fiarse de la buena voluntad de Pía Adarre.

Por otro lado, y ante la marcha de Mauro como principal lacayo en el capítulo de ayer jueves, Rómulo, muy afectado con su abrupta despedida, ha empezado a buscarle sustituto. Su idea es que sea Salvador, pero éste no se siente preparado y piensa declinar la propuesta. A parte de no verse con la destreza para afrontar el cargo, es un mal momento para aceptar el ascenso ante la desaparición de María.

En paralelo, Manuel ya ha empezado a tramitar el traspaso del título de Barón de Linaja a favor de Curro; y Lorenzo, como una auténtica fiera, le ha echado en cara a Cruz que haya cambiado de opinión al respecto y que haya encabezado un brindis por esta decisión. Pero, efectivamente, todo fue un paripé de la marquesa de cara a la galería. En su cabeza ya está maquinando cómo evitar que su supuesto sobrino reciba ese título.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 262 – Martes 2 de enero

La desaparición de María Fernández tiene a toda La Promesa en jaque. El servicio está muy inquieto y enfadado a partes iguales por la pasividad de los marqueses al respecto. Así que organizan múltiples batidas de forma voluntaria y a sus espaldas. No piensan quedarse de brazos cruzados, pues ya son casi dos días sin rastro de la joven doncella.

Jana Expósito le echa arrestos al asunto y se enfrenta como nunca a la Marquesa por su falta de consideración, pero ella se niega a denunciar la desaparición de María Fernández. No obstante, Manuel se pone de su parte y avisa al Sargento Funes a espaldas de su madre, que montará en cólera cuando se entere.

Entretanto, en el capítulo de la serie de TVE del martes, 2 de enero, descubriremos por fin lo que realmente está pasando con María. Se encuentra encerrada en una cueva, con una cadena atada al tobillo… ¿Quién la ha secuestrado? Y sobre todo, ¿por qué? Todo haría indicar que detrás está Jerónimo de Gamboa, que últimamente la había visto como un obstáculo en su negocio del tráfico de armas. Sin embargo, no será así. ¡El culpable es Valentín! Y ojo a lo que se avecina con él la próxima semana porque pondrá todo patas arriba.

Y entre tanta tensión, todos dan la bienvenida a Leonor, que está encantada de haber vuelto. Sin embargo, la benjamina de la familia se dará cuenta de que Martina le está ocultando algo… Algo relacionado con Curro.

Pía prohíbe que se siga chismorreando sobre la sorprendente maternidad de Petra. Teresa se lo cuenta a Feliciano, que valora mucho la sensibilidad del ama de llaves. Y Salvador no empieza con buen pie en su prueba como primer lacayo y mete la pata, primero con Manuel y luego con el Marqués.

Abel vuelve de la casa de los Duques de los Infantes y sugiere a los Marqueses que Manuel debería ir a visitarla. Él se niega, pero su padre intentará hacerle entrar en razón. ¿Lo conseguirá?