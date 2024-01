La atronadora crítica al Benidorm Fest que se repite sin cesar antes de arrancar la semifinal

Llegó el día. Tras meses de espera desde que conocimos los nombres de los participantes del Benidorm Fest 2024 y tras más de un mes desde que se publicaron las canciones, el festival ha arrancado de forma oficial este martes 30 de enero con la emisión de la primera semifinal en TVE.

Así, La 1 ofrecía este martes la primera semifinal del Benidorm Fest 2024 a partir de las 22:50 horas con Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada como maestros de ceremonia justo después de un nuevo episodio de ‘4 Estrellas’.

Una estrategia que repetirá el jueves 1 de febrero con la segunda semifinal. Mientras que la gran final del Benidorm Fest 2024 que tendrá lugar el sábado 3 de febrero arrancará a las 22:00 horas.

Cabe recordar que el año pasado TVE optó por emitir ‘La noche del Benidorm Fest’, un previo con Aitor Albizua y Miki Núñez para calentar motores. Pero tras su poco éxito, este año La 1 ha optado por mantener su serie de access prime time y dejar el previo en RTVE Play con Jordi Cruz e Inés Hernand. m

Esta estrategia de TVE de comenzar sus semifinales a las 22:50 horas ha sido muy criticada durante todo el día por la audiencia. Y es que son muchos los que condenan que la cadena pública compita con las privadas y arranque su oferta estelar a una hora tan tardía para evitar enfrentarse a ‘El Hormiguero’.

Avalancha de críticas en ‘X’ a TVE por el horario de inicio del Benidorm Fest 2024

Una crítica atronadora que se ha avivado en los minutos previos al arranque de la primera semifinal, que se ha iniciado al filo de las once de la noche. Entre esos comentarios contra los poco conciliables horarios de TVE se cuelan incluso algunos de parte de trabajadores del ente público como el periodista Salvador Jiménez.

«Sinceramente hoy no debería haber ‘4 estrellas’. Que un festival como #BenidormFest2024 que reúne no sólo a adultos, también adolescentes y niños en torno a la tele no debería empezar a las 22.45 horas de la noche. Espero que lo corrijan el jueves en la segunda semifinal», apela.

Al mismo tiempo, otros seguidores se plantean verlo en diferido por este horario tan tardío. «Lo que me alegro hoy de que formatos como ‘OT’ se hayan unido a las plataformas de streaming con un horario en condiciones. Estoy a nada de que me dé tremenda pereza esperar a las 22:50 para ver el Benidorm Fest pese a lo que me encanta», lamenta un usuario.

«La semifinal del Benidorm Fest 2024 siendo a las 23 horas, es tele cargándose a la tele. La popularidad de las plataformas no es casualidad. No me puedo sentir más desconectado de la televisión convencional», sentencia otro espectador en la red social X. Una queja que debería ser muy tenida en cuenta y remover conciencias en las televisiones.

Sinceramente hoy no debería haber #4estrellas. Que un festival como #BenidormFest2024 que reúne no sólo a adultos, también adolescentes y niños en torno a la tele no debería empezar a las 22.45 horas de la noche. Espero que lo corrijan el jueves en la segunda semifinal pic.twitter.com/Wq6r4gUEm8 — Salvador Jiménez (@svjimenez) January 30, 2024

La semifinal del #BenidormFest2024 siendo a las 23, es tele cargándose la tele. La popularidad de las plataformas no es casualidad. No me puedo sentir más desconectado de tv convencional. — Jorge García-Casarrubios (@JGCasarrubios) January 30, 2024

Lo que me alegro hoy de que formatos como OT se hayan unido a las plataformas de streaming con un horario en condiciones. Estoy a nada de que me dé tremenda pereza esperar a las 22:50 para ver el #BenidormFest2024 pese a lo que me encanta. — Rocío Barrantes 🏳‍🌈 (@rociobc__) January 30, 2024

