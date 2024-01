La actriz intérprete de Jimena en ‘La Promesa’ airea el alto precio de trabajar en la serie

Paula Losada, la actriz que ha dado vida a Jimena de los Infantes en ‘La Promesa’, la exitosa serie vespertina de TVE, ha concedido una entrevista a Lecturas en la que habla de cómo ha sido la experiencia de enfrentarse a una ficción diaria que exige tantas horas de grabación.

La intérprete catalana reconoce que siempre había visto los seriales como algo más fácil, pero finalmente ha resultado ser un gran reto para ella. «Rodar todos los días es un agotamiento mental, pero también físico, el personaje no desconecta de la persona, me costaba mucho separar a Jimena de Paula», ha confesado a la citada revista.

No obstante, a pesar del enorme sacrificio que ha supuesto, para Paula Losada formar parte del elenco de ‘La Promesa’ ha sido una aventura «muy agradable» en la que ha podido crear una familia con muchos de los actores: «Estar todos los días con ellos te hace crear un vínculo muy fuerte». Es una de las partes más positivas de las maratonianas jornadas de rodaje.

Otra de las cosas que le ha costado trabajar es la adaptación al lenguaje de ese momento, pues la ficción de Bambú está ambientada en 1913. Le resultó una tarea ardua porque en la actualidad «una mujer no hablaría así». «Te metes en un mundo que te lleva a darte cuenta de cosas que estaban normalizadas en ese momento y que ahora darían miedo», ha reflexionado la actriz.

Por otro lado, Paula Losada se muestra muy satisfecha por el personaje que le ha tocado interpretar en ‘La Promesa’, señalando lo contrario a lo que es ella en la realidad: «Yo soy una persona muy pacífica, que intento no subir la voz, y Jimena es todo lo contrario, a la mínima explota». Además, recalca la libertad que ha tenido por parte de dirección. «Se notaba cuándo estaba Jimena, y eso me producía un placer tremendo», ha admitido. Y es que, efectivamente, su papel no ha pasado desapercibido.

En la memoria de todos los espectadores está una de sus últimas escenas rodeada en llamas antes de despedirse de la serie de TVE. «Estaba muy bien protegida, el equipo hizo un gran trabajo y tenía cerca una sabana rociada con un spray especial por si la llama saltaba, me sentí muy protegida, aunque hacia mucho calor», ha recordado.

Al hilo, Paula Losada ha ensalzado el trabajo de los departamentos de arte y vestuario de ‘La Promesa’. Y ha contado dos curiosidades: llevaba corsé aunque es algo que odia y su característico moño costaba peinarlo hasta 40 minutos cada día. Esto, tal y como afirma, también fue bastante tedioso para ella.

Por último, preguntada por si volvería a participar en una serie diaria como la que acaba de dejar, se pronuncia tajante: «Lo haría por una necesidad profesional y actoral, por estar ocupada, y porque ha sido un gran aprendizaje como actriz, ya que grabábamos un capítulo por día».