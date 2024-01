Jordi González se moja así sobre el fichaje de Alba Carrillo en TVE: «Me dolió mucho»

Parece que el salto de Alba Carrillo a TVE tras su despido de Mediaset va viento en popa. Tras fichar como concursante de ‘Bake Off’, la modelo y colaboradora de televisión suma ahora un nuevo proyecto en la cadena pública como tertuliana de ‘D Corazón’, el renovado ‘Corazón’ que estrenará TVE este sábado con Anne Igartiburu y Jordi González como presentadores.

De este modo, Alba Carrillo y Jordi González se volverán a ver las caras después de los desencuentros que vivieron en el pasado en Telecinco tal y como el propio presentador ha recordado con cierta sorna al escuchar el nombre de la colaboradora en plena rueda de prensa de ‘D Corazón’, en la que estaba presente El Televisero.

«Uy que fácil», soltaba Jordi González al ver como Eva Hernández, la directora de ‘D Corazón’ anunciaba que Alba Carrillo será una de las colaboradoras que estará en el estreno del programa el sábado. «He dicho esto porque Alba Carrillo me dejó de seguir en Instagram y eso fue noticia en el diario La Razón con un titular de ‘Alba Carrillo’ borra a Jordi González. Y todo porque en un debate de ‘GH’ le dije que tenía la piel muy fina y ella no entendía el significado y me contestó ‘¿tú me vas a hablar a mí de pieles?’ Y se levantó, se fue y me borró», recordaba Jordi durante la rueda de prensa.

Alba Carrillo, una de las colaboradoras del nuevo ‘Corazón’ en TVE

Posteriormente, durante el encuentro con la prensa, al preguntarle por este reencuentro con Alba Carrillo, Jordi González se ha mostrado muy sincero. «Yo he contado lo de Alba en la rueda porque me dolió mucho. Lo de ver en ‘La Razón’ que me había borrado de Instagram (risas)«, aseveraba el presentador.

«Yo he trabajado con Alba en dos o tres programas y la verdad es que muy bien, es muy profesional, muy no, súper profesional y sino hay nada que le… Es que ella es muy suspicaz. Lo que le dije aquella vez de que tenía la piel muy fina que significa metafóricamente ser muy susceptible, ella se lo tomó mal porque pensaba que me estaba metiendo con su cutis y claro me dijo como te metes tu con mi cutis teniendo tú el que tienes», explicaba Jordi González.

Después de aquella polémica, Jordi González y Alba Carrillo volvieron a trabajar y ahora volverán a verse las caras en TVE. «Me hace mucha ilusión que esté aquí», añadía.