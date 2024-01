Jordi Évole sorprende al definir de un modo imprevisible a Ayuso y hace este augurio

Jordi Évole vuelve este domingo a La Sexta con el estreno de la quinta temporada de ‘Lo de Évole’. Lo hace con una entrevista a C Tangana en la que conoceremos mejor al cantante. En próximas semanas, el presentador hablará con los supervivientes del accidente de los Andes que dio lugar a la historia de ‘La sociedad de la Nieve’, con Ana Belén o con José Luis Rodríguez Zapatero con el que hará un análisis de lo que sucedió el 11-M ahora que se cumplen 20 años.

Con quienes no ha conseguido hacer un programa pese a que lo han intentado es con Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont. » Este año, hemos tenido dos noes que nos han hecho especial pupa, porque los habíamos pelado mucho y no han salido ni uno ni otro: Isabel Díaz Ayuso y Carles Puigdemont. Lo hemos intentado y lo bueno es que tienen recambio», confesaba en la rueda de prensa de ‘Lo de Évole‘ a la que acudió El Televisero.

«Ayuso acabará viniendo y Puigdemont, también», recalcaba después. «Imagino ahora Ayuso escuchando que ‘Évole no tiene Ayuso’ y dirá: ‘Cómo le ha jodido’. Pero yo no voy a cejar en el empeño», bromeaba el presentador. Lejos de quedarse ahí, Évole lanzaba un zasca a la presidenta de la Comunidad de Madrid: «Dice que no tiene agenda y luego la ves en 13tv por la noche. Pero es lo que hay. Lo seguiremos peleando», sentenciaba.

El vaticinio de Jordi Évole sobre Ayuso y su rivalidad con Pedro Sánchez: «Son más parecidos de lo que ellos creen»

Jordi Évole habla así de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.

En ese sentido, Jordi Évole no duda en decir lo que piensa de Isabel Díaz Ayuso y en vaticinar su futuro. «Creo que los dos personajes políticos de la historia reciente de España que se salen de la tabla son Ayuso y Sánchez. Me parece que todo está encarado a que, en las siguientes elecciones generales, haya un enfrentamiento entre ambos. Eso sí, ese día se acaba el videojuego, porque hay habría que ir cambiando a los protagonistas, pero será impresionante», aseveraba.

Y es que Évole considera que tanto Sánchez como Ayuso son «los dos grandes políticos que han sabido entender el tiempo actual». «Los que saben que con un plumas Joma puedes convertirte en protagonista del día», decía con cierta sorna en alusión al abrigo que el presidente del Gobierno lució en el foro de Davos y que se hizo viral. «Son más parecidos de lo que ellos creen. Tienen una cintura para provocar el titular muy llamativa», añadía.

Por otro lado, con respecto a la rivalidad entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Évole también se mostró claro en su encuentro con los medios. «Veo una enorme diferencia de carisma entre los dos líderes. Al menos, así lo interpreto yo. Creo que Sánchez está demostrando unas dotes carismáticas que, a día de hoy, no se ven en Feijóo«, sentenciaba.