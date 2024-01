Jonan Wiergo señala lo que de verdad pasa en ‘Supervivientes’ sin cámaras y no deja dudas

Jonan Wiergo ha roto su silencio sobre la pregunta que más se repite sobre ‘Supervivientes’: ¿dan comida a los concursantes detrás de las cámaras o realmente se pasa tanta hambre como se hace ver? El influencer ha respondido alto y claro en el programa de Somos Kapra y lo que ha revelado no deja lugar a dudas para los incrédulos.

En primer lugar, lo cierto es que han saltado las alarmas por el fragmento publicado en TikTok, en el que le preguntan si la organización de ‘Supervivientes’ da comida tras los focos y él responde que sí: «Una vez a uno le dieron una mariscada de la hostia. Y, de hecho, nos cabreamos todos porque dijimos: ‘cabrón, cómo le estás dando una mariscada a alguien y a los demás no les estás dando nada'».

«Como máximo te dan tres sobres de oreo al día o algo así», añade. «Ah, entonces es verdad que te dan movidas detrás de cámara. ¿Cómo eligen eso?», le pregunta el entrevistador. «También de lo que tu cuerpo necesite y a veces también sándwiches. A mi me dieron un paquete de chuches veganas», prosigue Jonan Wiergo.

«¿Y allí en la Palapa venden de eso?», cuestiona, aparentemente sorprendido, el presentador del espacio. «Justo al lado. Además, es muy fuerte, porque el primer día que entré en la Palapa dije ‘¿cómo es posible que esté esto aquí chaval’? Pero la Palapa tú la ves tipo carpa y tú te crees que vas a entrar en el campo, en el bosque, ahí en mitad de la isla y es que, justo al lado, hay uno vendiendo por ejemplo mazorcas. Y al terminar cada Palapa una mazorca para cada uno», revela el exconcursante de ‘Supervivientes 2023‘ mientras se le escapa la risa.

La versión real de Jonan Wiergo sobre ‘Supervivientes’

Sin embargo, todo obedece a una broma y/o vacilada que suele ser un distintivo habitual en cada programa de Somos Kapra. La realidad es que Jonan Wiergo ha asegurado que la experiencia de ‘Supervivientes’ es mucho más dura y sacrificada de lo que muchos piensan e incluso de lo que se aprecia por televisión. «Es peor», ha sentenciado para aquellos que lo ponen en solfa. «La gente por la calle dice que da de comer a escondidas. ¿Qué te van a dar?», ha desmentido tajante. Todo es muy real.

«Los que pescaban comían peces y arroz y luego tenías siete latas al día para 18 personas. Yo intenté comer algas y el doctor me dijo que no», ha profundizado el valenciano. «Se te pasa por la cabeza comerte a un cámara. Había una cámara que me caía mal y por las mañanas decía te pego un bocado que te dejo seca», ha bromeado el joven.

Y precisamente sobre el trato con el equipo de cámaras de ‘Supervivientes’ ha hecho una confesión que ha dejado verdaderamente de piedra. «La cosa es que estaban todos como muy deshumanizados. Ningún cámara te puede mirar, no te pueden hacer gestos y no puedes mantener una mirada fija porque te echan la bronca. No puedes tener contacto con ellos, pero hay alguna cabrona… Porque yo tenía una cuchilla y me cortaba el pelo por los lados y me decían que no podía, pero yo lo hacía para por lo menos ir mono a la Palapa», ha zanjado Jonan Wiergo.