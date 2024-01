Jonan Wiergo, en boca de todos tras irrumpir con un bailarín en ‘Bailando con las estrellas’

Telecinco ha estrenado este sábado ‘Bailando con las estrellas‘ con una gala muy movidita que ha tenido de todo. Más allá de la polémica generada por el abandono de Ágatha Ruiz de la Prada y su enfrentamiento con el jurado; otro de los grandes momentos del programa ha sido el baile de Jonan Wiergo con su bailarín David Díaz.

Y es que por primera vez en un concurso de baile en televisión en nuestro país se ha apostado por una pareja de dos chicos dando así visibilidad al colectivo LGTBIQ+, algo que ha sido muy aplaudido.

Durante la presentación de ‘Bailando con las estrellas’, la cadena ya dejó claro que dio total libertad a la hora de la elaboración de las parejas y como Jonan pidió bailar con un chico se lo concedieron. En el vídeo de presentación, su bailarín se mostraba orgulloso de poder ayudar a cualquier persona que se pudiera sentir identificado con ellos.

«El hecho de que seamos la primera pareja de chico-chico en un programa de baile en televisión y seamos un pequeño referente me hace sentir super orgulloso y si con esto ayudamos a alguien yo ya me siento super feliz», reconoce David Díaz. «Cuando me lo dijeron yo dije que tenía que bailar con otro chico y es lo que pacté», le contaba Jonan a su bailarín.

«A mí cuando me lo dijeron me quedé un poco… pero porque no me lo había planteado», aseveraba David. «Tenemos que normalizar que dos chicos también pueden bailar juntos sin necesidad de ser pareja y que se puede bailar entre amigos y pasarlo bien», añadía David.

Jonan y David lo han dado TODO, y punch 💋



🪩 #BailandoConLasEstrellas 🔵https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/1rHrQYcaoY — Bailando con las estrellas (@bailandoest) January 13, 2024

Aplausos a ‘Bailando con las estrellas’ y Jonan Wiergo

Después de ver la actuación de Jonan Wiergo y David Díaz la audiencia ha alabado a ‘Bailando con las estrellas’ por la visibilidad de ver a dos chicos bailando juntos en un prime time en televisión. Algo que también aplaudían desde el jurado.

Una pareja de chicos bailando en prime time 😍 Jonan Wiergo, ¡gracias por ponerlo como condición indispensable para participar en el programa! 🏳️‍🌈💪🏽 #BailandoConLasEstrellas pic.twitter.com/qzyaDdsfu6 — Alejandro Vigara (@alejandrovigara) January 13, 2024

Joanan y su bailarín sí que hacen PAREJÓN. #BailandoConLasEstrellas — Miss Kokoro (@KokoroMiss) January 13, 2024

Quizás sueno muy básico.

Pero se me han caído las bragas viendo a Jonan bailar 🔥#BailandoConLasEstrellas — manu pereira (@manupereir4c) January 13, 2024

Muy bien que Jonan pueda bailar con un bailarín en vez de bailarina, hay que modernizarse. #BailandoConLasEstrellas — 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐏. (@Juanobscure96) January 13, 2024

Dos chicos bailando juntos #BailandoConLasEstrellas — Juan Melara🐂 (@juanmelagrejo44) January 13, 2024

Qué guay la pareja de Jonan y David#BailandoConLasEstrellas — Lola Costa (@LolaCos30606025) January 13, 2024

Me encanto Jonan wiergo y su bailarin #BailandoConLasEstrellas — Luis (@bler32) January 13, 2024

Pues Jonan y David increíbles los mejores de la noche para mi #BailandoConLasEstrellas pic.twitter.com/fqy5s4Lkdv — Albista Bozzo SALVAR VIOLETA (@Comentotele5_) January 13, 2024