Ion Aramendi dice «se acabó» a lo ocurrido en la gala de ‘GH DÚO’: «No se va a permitir»

Ion Aramendi ha tenido que ponerse serio como nunca en la nueva gala de ‘GH DÚO’ en Telecinco y llamar al orden a los concursantes por las acusaciones tan sumamente graves que se están cruzando entre ellos.

Finito y Keroseno tienen a casi toda la casa en pie de guerra, los conflictos son una constante, pero hay quienes van más allá y hacen señalamientos muy controvertidos contra los dos hermanos, como es el caso de Ana María Aldón. Ella y su compañero de concurso Marc Florensa han llegado a hablar de agresividad por la mirada supuestamente intimidatoria de Finito.

Ante estas fuertes insinuaciones, que, además, no dejan en buen lugar a la organización de ‘GH DÚO’, Ion Aramendi se ha puesto firme, lanzando un contundente alegato para frenar la banalización de acusaciones tan graves como esas. El presentador ha asegurado que no las va a permitir.

«Esto ya es una cosa personal, nadie me está diciendo que diga nada. Creo que es fundamental que sepáis que estáis todos en un concurso de convivencia, en el que tenemos que tener mejor o peor relación, pero sí cierta cordialidad, no echar en cara al otro cosas de fuera y del pasado. Cada uno tiene que aguantar su palo y su vela. A mí no me apetece que cada vez que conecte con vosotros estéis de mal rollo y sobre todo si son cosas de fuera. Me gustaría que nos ciñéramos al concurso y a lo que pasa en la casa. Que os lleváis de pena, pues os lleváis de pena, pero todo lo que pasa fuera no lo echemos en cara. Punto», ha comenzado clamando Ion Aramendi.

«Y esto lo cerramos ya, no lo voy a explicar más veces. Puede haber faltas de respeto, que las hay y las ha habido, pero dejad de decir que hay agresividad porque no la hay. En el momento que haya agresividad contad con que el programa va a actuar al respecto y no se va a permitir. Agresividad, no. Faltar el respeto u ofender hasta cierto modo es lógico en una convivencia, pero agresividad no hay. Se acabó ya el discurso», ha sentenciado el comunicador vasco.