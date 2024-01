‘Fiesta’ informa del alarmante estado de salud de Bertín Osborne: «Lo ha intentado todo»

Que Bertín Osborne no está atravesando por su mejor momento es una obviedad. Y es que el 2024 no podía haber empezado con peor pie para él. El 31 de diciembre nacía su séptimo hijo, fruto de su breve relación con Gabriela Guillén, un niño del que no va a hacerse cargo, tal y como él mismo ha reconocido. Por si esto fuera poco, tres días después fallecía su gran amigo Paco Arévalo.

A esto se le unía que el cantante no pudo acudir al tanatorio a despedirse de él debido a que contrajo Covid-19. Este ha sido el motivo también por el que se ha visto obligado a cancelar su concierto en Alicante. Aunque Bertín Osborne aseguró hace unos días que ya se estaba recuperando de la enfermedad y prometía a sus fans que el lunes 8 de enero estaría listo para actuar en el Auditorio de Alicante, finalmente no ha podido ser.

«No me lo quiero perder por nada del mundo, lo pasaremos bien. Gracias a todos por tantas muestras de cariño y empatía», comentó tras anunciar no podría viajar a Madrid a despedirse de su amigo por este problema de salud. Sin embargo, según han asegurado en el programa ‘Fiesta’, al artista no le ha quedado más remedio que suspender esta cita con sus seguidores.

Bertín Osborne, obligado a suspender su concierto en Alicante

Ha sido Kike Calleja, colaborador del programa de Telecinco, el encargado de leer el comunicado de la agencia de comunicación de Bertín Osborne. «Los últimos días los efectos secundarios del Covid han hecho imposible que el señor Osborne se haya recuperado para el próximo 8 de enero. Lo ha intentado todo, pero es humanamente imposible hacerlo cuando hoy apenas tiene voz para hablar. Él siente más que nadie posponer la fecha pero en estas circunstancias es imposible actuar. En los próximos días os informaremos de la nueva fecha. Lamentamos esta adversidad y Bertín agradece a su público de Alicante la acogida recibida», reza el comunicado.

Tal y como han informado en ‘Fiesta’, el cantante está muy afectado por no poder cumplir con sus compromisos profesionales, así como por la pérdida de su amigo. Un duro golpe del que el otro día él mismo habló en el programa ‘En boca de todos’: «Fue el primer amigo que tuve en esta profesión, ha sido una vida juntos, hemos convivido muchos años y era como mi hermano».