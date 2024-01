Esta pareja se cae de la segunda gala de ‘Bailando con las estrellas’ por un incidente

Tras su triunfal estreno de la semana pasada liderando la noche, ‘Bailando con las estrellas’ emitía este sábado su segunda gala en Telecinco. Una gala marcada por el regreso de Ágatha Ruiz de la Prada tras su espantada de la semana pasada y el incidente que ha impedido a Sheila Casas bailar.

Tras dar la bienvenida a los espectadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza después de una espectacular coreografía de todos los bailarines al inicio; la voz en off del programa presentaba a todas y cada una de las parejas. Entre ellas se situaban Ágatha Ruiz de la Prada y Roberto Luján, que aparecían después de que la diseñadora abandonara el programa la semana pasada.

Sin embargo, Sheila Casas y su bailarín, Angelo Madonia no aparecían en el plató de ‘Bailando con las estrellas‘ bajando las escaleras como el resto de parejas. «Falta una pareja, Sheila y Angelo van a estar luego con nosotros. Lo que pasa es que Sheila tuvo un golpe y está un poco perjudicada de salud y no va a poder bailar esta noche», avanzaba Valeria Mazza.

Sheila Casas explica el motivo por el que no puede bailar en ‘Bailando con las estrellas’

Minutos después, en la «sala de las estrellas» donde esperan los concursantes que sea su turno, Sheila Casas explicaba lo que le había sucedido. «Bueno estoy un poco triste porque al final ha sido un golpe en la costilla y ha sido un pcoo fuerte», empezaba relatando la hermana de Mario Casas.

«Y he tenido que reposar esta semana y me da un poco de rabia porque soy muy competitiva y me hacía mucha ilusión estar aquí bailando con mis compañeros. Pero hoy soy mera espectadora», añadía Sheila mientras Valeria Mazza le preguntaba por qué le habían dicho los médicos de cara a la próxima semana.

«Son indicaciones del médico que me había dicho que tenía que reposar porque es una zona complicada. Pero es un obstáculo para volver como el ave fénix más fuerte que nunca», concluía la abogada y representante de sus hermanos Óscar y Mario Casas. De este modo, al no poder bailar esta semana, Sheila Casas se librará de la primera expulsión de esta edición de ‘Bailando con las estrellas’.