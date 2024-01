El sobrino de Ana Rosa llama «cara polla» a Almeida en ‘TardeAR’ y ella reacciona así

Este jueves ‘TardeAR‘ ha vuelto a hablar de política. O mejor dicho de políticos. Y es que los nombres de Pedro Sánchez y José Luis Martínez-Almeida se colaban tanto en la tertulia VIP de la mano de Cristina Cifuentes como en la sección de Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana.

Así, después de que Cristina Cifuentes llegara a decir que Pedro Sánchez le daba repelús cuando Frank Blanco y Susana Díaz le llamaban «guapo» al Presidente del Gobierno y de que la propia Ana Rosa asegurara que si que lo es; era su sobrino Kike Quintana el que hacía lo contrario con el alcalde de Madrid.

Todo se producía después de rescatar un momento de ‘TardeAR’ en el que hablaban de cremas y rejuvenecimiento de vagina. «Yo creo que esta gente te va a mandar algo, por algún lado hay que empezar a rejuvenecerse», le soltaba Kike Quintana a su tía. «Mira guapito ya quisieras tú tener mi edad y estar como estoy yo por arriba y por abajo», le replicaba Ana Rosa Quintana.

«Yo me lo echaría. ¿Sabes quién creo que se lo está echando? El alcalde de Madrid y por eso le llaman carapolla«, soltaba sin cortarse Kike Quintana provocando un revuelo en el plató. «Ay», decía Ana Rosa Quintana llevándose las manos a la cabeza mientras las cámaras enfocaban a Susana Díaz muerta de risa. «Pero eso era un insulto político que le daban«, le corregía Ana Rosa a su sobrino. «No es un insulto y además él es un cachondo y lo sabe. Y creo que como se va a casar con una señora jovencísima él se tiene que cuidar», defendía el sobrino.

El sobrino de Ana Rosa se deslengua sobre Almeida: «Tiene cara polla»

«La gente no es tonta, está más estirado. Este señor tiene cara polla«, volvía a decir Kike Quintana. «¿El alcalde tiene cara de polla o no?«, le preguntaba entonces el guionista a una señora del público que le contestaba que «no, pobrecillo». «Pues no, me parece un insulto político. Yo ya no me acuerdo de quien lo dijo», insistía la presentadora.

«Las lenguas maldicientes», apostillaba Cristina Cifuentes. «Guapo no es Cristina, guapo, guapo no es», le recriminaba Susana Díaz. «Bueno a su novia le parecerá guapo», defendía Cifuentes. «En todo caso cara pollita«, sentenciaba Kike. «¡Bueno ya!«, le volvía a decir Ana Rosa Quintana frenándole en seco.