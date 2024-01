Lo que un micro pilla diciendo a Cristina Cifuentes muy nítidamente en ‘TardeAR’: de traca

‘TardeAR‘ comenzaba este jueves a hablar de la «guapofobia» en su mesa VIP después de la polémica que se ha generado por unas palabras del cantante Jorge González. Durante el programa hablaban de la gente a la que llaman «guapa» y salía el nombre de Pedro Sánchez con Cristina Cifuentes dando que hablar por su reacción.

Así, ‘TardeAR’ se planteaba si se discrimina a la gente guapa o si se le tiene envidia. Para ello conectaba con Iván González, habitual colaborador del programa. «Es verdad que ser una persona atractiva te abre muchas puertas, pero también te cierra otras. He perdido amistades y oportunidades de trabajo», aseveraba el ex-tronista de ‘MHYV’.

Después de que Susana Díaz opinara que los estereotipos a veces hacen que se opaque la belleza exterior con la inteligencia interior. «Mira por ejemplo en España, la factura que le ha pasado a Pedro Sánchez ser tan guapo que la gente no termina de tomárselo en serio», apuntaba Frank Blanco antes de que fuera Cristina Cifuentes la que lanzara una crítica al Presidente del Gobierno.

«Ni lo mentes», reaccionaba de primeras la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. «A ver guapo es», le espetaba Susana Díaz a su compañera de mesa. «Guapo te lo parecerá a ti», le replicaba por su lado Cristina Cifuentes. «Guapo es, lo que pasa es que yo me lo busqué con otro tipo de belleza», insistía Susana.

«Guapo a mí no me lo parece. A mí me da un poco de repelús», soltaba sin cortarse Cristina Cifuentes mientras se escuchaba a Susana Díaz reírse y Ana Rosa Quintana tomaba también la palabra para lanzar un zasca al presidente del Gobierno. «Guapo es, ahora la que nos está liando también», apuntaba la presentadora.

Y Cristina Cifuentes seguía a lo suyo diciendo que «a mí me parece más guapo Frank que Pedro Sánchez. «Hombre, es que donde va a parar», le respondía el colaborador y presentador de ‘TardeAR’ los viernes. «Aquí hay temita…», señalaba entonces Manuel Díaz, el Cordobés.