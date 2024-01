El ovacionado guantazo de Gabriela Guillén a Ángela Portero que enmudeció ‘De Viernes’

Este viernes 19 de enero, Gabriela Guillén ha sido la invitada estrella de la nueva entrega de ‘¡De viernes!‘. Se trata de una de las entrevistas más esperadas, y la primera desde que diera a luz al hijo de Bertín Osborne, el pasado 31 de diciembre.

La fisioterapeuta ha relatado en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona cómo fueron sus inicios con el cantante, como le anunció su embarazo y qué le parecieron las polémicas declaraciones de este en una revista, en las que aseguraba que «no quería ser padre».

Según Gabriela Guillén, Bertín le propuso que se fuera a su país, Paraguay, a tener a su hijo, y que incluso intentó volver con ella, asegurando que «no podía vivir» sin la paraguaya. «Yo no soy una delincuente, yo no voy a irme a mí país», le dejó claro Gabriela al presentador.

Sin embargo, Ángela Portero, colaboradora del programa de Telecinco, cuestionó, en varias ocasiones, la versión de la fisioterapeuta. La periodista afirmó que no le cuadraban las fechas en las que, según la invitada, se produjeron las conversaciones con el cantante.

El ‘zasca’ de Gabriela Guillén a Ángela Portero que se llevó una gran ovación

«El embarazo se filtra a primeros de julio. Vas a la fiesta del turronero, que es el uno de julio y ya, según me cuentan a mí, vosotros, 15 días antes, ya no estáis juntos. A mí no me cuadra esta conversación que tú comentas que él te dice que ‘eres el amor de su vida’. Porque él, por otro lado, asegura que desde mediados de junio, ya no estáis juntos”, explicó Ángela Portero a Gabriela Guillén.

En ese momento, la expareja de Bertín Osborne le espetó, de forma contundente, a la colaboradora: «Pues, obviamente, no te lo dice a ti, me lo dice a mí. Por esto te estoy diciendo, que me ha dicho a mí que quería estar conmigo». Unas palabras que provocaron un sonoro aplauso del público presente en el plató, poniéndose claramente del lado de la invitada.