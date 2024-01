Gabriela Guillén impacta con el ultimátum de Bertín Osborne en ‘De Viernes’: «No podía aceptarlo»

Este 19 de enero ‘¡De viernes!’ consiguió sentar en el plató a una de las mujeres más buscadas del momento. Gabriela Guillén concedió su primera entrevista en televisión tras haber sido madre del hijo de Bertín Osborne, el pasado 31 de diciembre.

Nada más confirmarse el nacimiento de su sexto hijo, el cantante concedió unas polémicas declaraciones en la revista ‘¡Hola!’ en las que aseguró que «no quería ser padre». Y que incluso quería hacerse una prueba de paternidad, poniendo así en entredicho que el pequeño fuera hijo suyo. Unas palabras que, como era de esperar, sentaron fatal a la madre del recién nacido.

Ahora, Gabriela Guillén ha acudido al programa nocturno de Telecinco para recordar cómo fue el inicio de su relación con el cantante y presentador. La fisioterapeuta ha explicado que ambos coincidieron en un evento y que ninguno de los dos tenía intención de empezar una relación. Sin embargo, no solo acabaron teniendo una relación sino que, meses después, ella se quedaría embarazada.

El demoledor dardo de Gabriela Guillén a Bertín Osborne

Según recordó, se enteró de su estado durante la Feria de abril de Sevilla, donde se hizo un test de embarazo. Beatriz Archidona, la presentadora del espacio, le preguntó qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza nada más conocer que estaba embarazada. «Me quedé en blanco. Quería el apoyo de él, se lo quería contar lo antes posible», reconoció la paraguaya.

Por ello, llamó por teléfono «al momento» a Bertín para comunicarle la noticia. «Él se quedó sorprendidísimo. Me dijo: ‘¡No me jodas!’. Se quedó en silencio», recordó Gabriela Guillén quien dejó claro que, en ese momento, los dos eran pareja. Negando así que hubiesen roto su relación anteriormente.

Días después, al confirmar «al 100%» que estaba embarazada, la pareja mantendría una conversación en la que el cantante le lanzó un ultimátum. «Me dijo que teníamos dos opciones: ‘Si lo tienes, la relación se rompe; si no lo tienes, seguimos con nuestros planes, que tenemos muchas cosas que vivir'», le presionó el andaluz. De esta forma, le espetó que, si decidía tener a su hijo, su relación acabaría.

«Si él no lo quería tener, me pareció feo que me diera esa opción, era elegir entre él o el niño. No podía aceptarlo. Le dije que no tendría ningún problema, que si yo tenía que sacarlo adelante, yo lo haría sola», aseguró Gabriela Guillén en ‘¡De viernes!’.

Además, no dudó en mandar un mensaje de lo más contundente a Bertín Osborne, arrancando una gran ovación del público. «Yo entiendo que él no quiera ser padre y que no tenga que planificar a los 70 años una paternidad, obviamente que le entiendo. Pero te tienes que hacer responsable de tus actos», sentenció.

Sobre cómo está viviendo estos primeros días desde la llegada de su hijo, y su actual relación con Bertín, fue muy clara: «Han sido días agridulces. El nacimiento de un bebé es un cambio tremendo, tan bonito… y se ha visto empañado por otras cuestiones. No he recibido ninguna llamada de Bertín y no le he escrito. La última vez que hablamos fue el 23 de diciembre y fue una conversación muy dura».

Tal y como corrobora la fisioterapeuta, Bertín se ha despreocupado de ella tras el parto: «Es un sentimiento que tiene que nacer de él, pero tenía la esperanza de que siguiese siendo la misma persona que yo conocí». No obstante, ha sido categórica respecto a la polémica prueba de paternidad que ha estado en el debate durante meses: «Cuando me la pida me la haré, no tengo ningún problema. Siempre voy a velar por los derechos de nuestro hijo. Se la importancia que tiene la figura de un padre, me gustaría ese acercamiento con su hijo, no a nivel económico».