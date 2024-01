El hijo de Arévalo revela lo que hay detrás de la agarrada con Malena Gracia y su doble cara

El fallecimiento de Paco Arévalo ha sido uno de los temas estrella de estas últimas horas. Tanto, que incluso ‘TardeAR’ se acercó hasta el tanatorio donde despedían al humorista para hablar con sus familiares más cercanos. Ahí fue cuando el hijo del fallecido, Francisco, decidió aclarar un par de cosas ante las cámaras y acabó cargando contra Malena Gracia.

El velatorio del cómico estuvo marcado por una serie de sonados acontecimientos. El primero fue la de la expulsión de Malena García del tanatorio, supuestamente, a manos de la familia. Cuando el programa presentado por Beatriz Archidona preguntó al hijo de Arévalo por lo ocurrido, el hijo del fallecido decidió cargar contra la artista y contar toda la verdad.

El hijo de Arévalo habla de Malena Gracia

Malena Gracia abandonó el funeral entre lágrimas asegurando que la familia le había echado y que ella no merecía que la tratasen así. El hijo de Arévalo desminitió entonces ante las cámaras de ‘TardeAR’ las palabras de la artista. «No la han echado pero desde luego por mi parte sí merecía ese trato porque no me es agradable ver a esa persona en televisión diciendo todo lo que ha dicho de mi padre. Lo que no entiendo es para qué viene aquí», explicó Francisco.

Francisco Arévalo en ‘TardeAR’

El hijo del humorista agradeció las muestras de cariño y el interés de los medios y a continuación siguió explicando su versión de los hechos. «No tenía que haber venido aquí, esa mujer no pinta para nada», continuó el hijo del cómico fallecido. «Buscaba protagonismo, se ha esperado a que todo el mundo saliera y estuvierais solo la prensa para montar el espectáculo. Solo mi prima ha hablado con ella y es super educada», sentenció Arévalo.

Visiblemente molesto, aseguró que ya no existía ninguna relación entre su padre y la polémica artista. «No, para nada, cero», señaló el hijo de Arévalo con énfasis. Contó también que había llegado gente de toda España a dar el último adiós a su padre e incluso personas desde México y Chile. «Era una persona que tenía una sonrisa para todo el mundo y así querría que se le recordara», apuntó el hijo del cómico.