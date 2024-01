El guiño de Rocío Carrasco en ‘Bake Off’ a la ‘marea fucsia’ con dardo contra la ‘azul’

Después de su estreno de la semana pasada en jueves contra ‘GH DÚO’, TVE decidía cambiar esta semana ‘Bake Off: famosos al horno’ al prime time del lunes. Lo hacía con una segunda entrega en la que hemos podido ver de nuevo a Alba Carrillo, Terelu Campos, Yolanda Ramos, Blas Cantó o Rocío Carrasco como pasteleros, y que ha acabado con Manolo Sarriá como segundo expulsado.

Tras la expulsión de Toñi Salazar en la primera gala, los 13 concursantes que se mantienen en el concurso se enfrentaban a un nuevo reto. En esta ocasión, nada más entrar en la carpa del programa, el jurado les sorprendía con su primera prueba técnica.

En esa primera prueba, los concursantes tenían que conseguir replicar un castillo de naipes con galletas. Para ello, tenían que hornear cada galleta, decorarla con fondant y después hacer un castillo y que se quedaran todas en pie. Algo muy difícil. Una vez más, los concursantes tenían que darle su toque personal al postre y eso es lo que hacía Rocío Carrasco.

Así, la hija de Rocío Jurado no dudaba en lanzar un guiño a su ‘marea fucsia’, su legión de fans a raíz de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. «A ver si me entiendo, que es rosa y me tiene que dar suerte«, comentaba Rocío cuando cogía el robot de color rosa. De ese modo, Rocío Carrasco hacía referencia a su legión de fans que tanto la apoya cada día en redes sociales.

Del guiño de Rocío Carrasco a la ‘marea fucsia’ al zasca a la ‘marea azul’

Y si en la primera prueba había un guiño a la ‘marea fucsia’, en el segundo reto de la noche, Rocío Carrasco hacía referencia de forma indirecta a la ‘marea azul’, es decir los fans de Antonio David Flores y todo su entorno. Era cuando al presentar su segundo postre el jurado se lo criticaba y ella bromeaba con el color por el que había apostado.

Rocío se presentaba ante los jueces de ‘Bake Off’ y las invitadas Ana Jara y Belén Écija, actrices de ‘4 estrellas’ con un postre al que llamaba «India» y que estaba compuesto por un cremoso de chocolate blanco con cúrcuma, con un dacquoise de coco y unas estrellas de pasta cigarro y una salsa de piña.

«Hay mucho trabajo pero no me alcanza», le comentaba Damián. «Rocío es curioso porque la teja me parece monísima pero la decoración final creo que todo ese trabajo no se aprecia bien», recalcaba Eva Arguiñano. «A mí me pasa igual, creo que tiene mucho trabajo y esfuerzo pero a la hora de presentarlo se me queda muy flojo y el color azul es horrible en un plato», añadía Paco Roncero. «De todo se aprende, no pondré nunca más un azul en un plato», aseveraba Rocío Carrasco. «Al menos en un postre», le apostillaba Paula Vázquez.

Así, eran muchos los seguidores de Rocío Carrasco quienes hacían referencia a lo del color azul identificándolo con la ‘marea azul’ y pidiéndole a la presentadora que se olvide de ese color que tanto daño le ha hecho.

Rocío por favor el azul ni para la bolsa de la basura. El fucsia Rocío …#BakeOffRTVE pic.twitter.com/TUFk8zESIb — Vero 💜👨‍👩‍👧 (@10Vero10) January 15, 2024

Rocío, si es que el azul no es buen color… tú todo al fucsia siempre!!! 😜 #BakeOffRTVE — Irene Carvajal (@irenecarvajal04) January 15, 2024

Estamos de acuerdo en que el color azul es horroroso en un plato 😅#BakeOffRTVE — ✵Rubbert✵ (@Rubbeert) January 15, 2024

Rocío cariño… ya sabes… azul no.. fucsia!!! 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗 al menos en el plato, luego tú ponte lo que tú quieras que todo te queda bien! 💗💗💗 #BakeOffRTVE — Sombra Fucsia (@FucsiaSombra) January 16, 2024