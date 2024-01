El fuerte ataque de Ágatha Ruiz de la Prada contra Bruno Vila (Mozos de Arousa) en ‘Bailando’

‘Bailando con las estrellas’ ofreció su segunda emisión en Telecinco rubricando su buena acogida del estreno con un 12,6% y más de 1,1 millones de espectadores. Fue la primera gala de expulsión y se saldó con Ágatha Ruiz de la Prada como eliminada en un duelo final con Carlota Boza, la actriz de ‘La que se avecina’.

No obstante, hasta el arranque del programa, no se sabía si la diseñadora si iba a presentar o no tras el súbito abandono que protagonizó la pasada semana en el estreno. No obtuvo los puntos deseados, hubo doses por parte del jurado técnico, y se sintió injustamente valorada. De modo que se marchó con la intención de no volver.

Sin embargo, Ágatha Ruiz de la Prada reculó y decidió continuar en la competición aunque sus expectativas fueran bajas y corriera el riesgo de ser la primera expulsada como finalmente así ha sucedido. En cualquier caso, la lucha por convencerla de que debía seguir en ‘Bailando con las estrellas’ fue ardua y así se mostró anoche en la gala.

El concurso emitió imágenes inéditas de la discusión que mantuvo con el jurado en el backstage, es decir, detrás de las cámaras. Especialmente con Blanca Li, la presidenta de la mesa. «¿A ti te gustaría que llegaras a un programa y te pusieran la última?», clamaba. «Tu baile no ha sido como podrías hacerlo», le espetaba Gorka Márquez. «Pero tú quién te crees que soy yo si yo no he bailando nunca nada», le replicaba Ágatha.

«Vas a mejorar», insistía Blanca pidiéndole seguir encarecidamente, pero Ágatha Ruiz de la Prada se mostró muy disgustada con ella sobre todo por el cariño que se tenían. «Blanca, no, te has portado muy mal, la que más te admira de todos los que estamos aquí soy yo, te has portado muy mal», le recriminó al tiempo que volvía a justificar que ni se podían comparar sus capacidades a su edad con las de otros compañeros concursantes: «La María Isabel esta lleva desde que tiene 4 años bailando».

Como ven, Ágatha Ruiz de la Prada tuvo para todos en mitad de esa enorme irascibilidad. Pero a quien señaló especialmente, dejando entrever que hubo favoritismo y una valoración movida por la pena, fue a Bruno Vila, de los Mozos de Arousa. «Tengo un mosqueo que creo que pasarán 40 o 50 años y no se lo voy a perdonar», le dijo a solas a Roberto, su compañero de baile durante los ensayos, al hablar de Blanca Li.

«Y el otro se puso a llorar y le subieron los puntos. Ale, mira qué bien», añadió en clara referencia al joven gallego de ‘Reacción en cadena’, que se emocionó mucho en la gala 1 de ‘Bailando con las estrellas’ por el calor que recibió del público de plató. Un ataque a su ya excompañero que no pasó inadvertido y que, por ahora, no ha tenido respuesta por parte del aludido.