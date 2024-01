El augurio de Iñaki López ante lo que va a pasar con el circuito de Fórmula 1 de Ayuso

Este martes se ha confirmado que Madrid tendrá su Gran Premio de Fórmula 1. La capital española acogerá a partir del año 2026 y hasta 2035 un circuito urbano que se desarrollará en las inmediaciones de Ifema Madrid. Esta noticia, que no ha estado cargada de controversia, servía a Iñaki López para lanzar un día antes desde ‘Más vale tarde’ un demoledor dardo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y, de paso, hacer un aviso a los «vecinos de la Castellana».

«La presidenta parece que mañana va a anunciar un circuito de Fórmula 1 urbano. Preparaos vecinos de La Castellana, porque ver pasar a esos veloces carros debajo de la calle monta ruido soberano», empezaba advirtiendo el presentador del programa vespertino de La Sexta.

El dardo de Iñaki López al circuito de Fórmula 1 de Ayuso en Madrid

Además, quiso hacer hincapié de que «en Valencia sirvió para promover la corrupción y en Bilbao vació las arcas y solo se hizo un año», dejando caer lo que podría acabar pasando en la capital de España. Iñaki López también se burló del posible retorno económico que tendrá este circuito. «Dicen que van a tener 500 millones de euros de retorno, pero va a tener 500 decibelios», prevenía, tirando de ironía.

Por su parte, Cristina Pardo avanzó que pese a que el GP de España pasa de Montmeló a Madrid, «luego hablaremos sobre si es compatible con el Gran Premio que ya se celebra en Cataluña». Aunque, para la presentadora, «la gran noticia del día es que Iñaki ha venido a trabajar». «O sea que las carreteras deben estar bien», añadió su compañero, ya que «yo en a nada que me encuentro un charco por ahí no paso, que no me la juego».

Este comentario desataba las risas en el plató de ‘Zapeando’, programa que cada tarde da paso a ‘Más Vale Tarde’. «Cualquier excusa, de verdad, Iñaki, que ya son muchos años…», le espetó Dani Mateo, siguiendo con la broma. «Luego vamos a hablar del nivel de absentismo que hay en este país», adelantó también Cristina Pardo.