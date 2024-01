El altercado de Malena Gracia en el adiós a Arévalo y su expulsión: «No me merezco esto»

El programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco ha mostrando las descarnadas imágenes de Malena Gracia saliendo abruptamente del tanatorio de Valencia en el que descansan los restos mortales de Francisco Arévalo, fallecido en la tarde noche de ayer a los 76 años de edad por causas aún no confirmadas.

La presentadora Adriana Dorronsoro ha conectado en directo con María Lázaro, la reportera desplazada hasta el lugar en el que se está llevando a cabo el último adiós al cómico, y ha explicado con detalle todo lo ocurrido. La actriz y cantante ha llegado a las instalaciones acompañada por dos amigos humoristas con aparente normalidad al principio, pero todo se ha torcido de repente.

«Escasos minutos después de entrar ha salido Malena Gracia abatida, derrumbada, llorando. Hemos intentado preguntarle qué le pasaba pero en ese momento solo nos ha dicho que nunca había sido tratada de esta manera y que lo que había sucedido dentro de esa sala había sido muy feo», ha empezado contando la periodista.

«Pocos minutos después, ha trascendido la información sobre lo ocurrido, y es que la familia de Arévalo, sus hermanos, no ha dejado que entre en la sala ni que se despida de él. Una situación que los que estaban dentro del tanatorio han definido con muy incómoda», ha continuado revelando la comunicadora de ‘Vamos a ver’.

Acto seguido, el magacín matinal de Telecinco ha ofrecido la secuencia de la dura salida de Malena Gracia totalmente destrozada por ese altercado en un día como este. «Me ha pasado algo muy feo ahí. No lo voy a contar, no quiero hablar, pero ha sido horrible. Me voy súper mal y súper disgustada. No me lo esperaba, yo creo que no me merezco esto. Me quiero ir con mis amigos», sollozaba mientras huía de los medios.

Ya en plató, Pepe del Real, colaborador de ‘Vamos a ver’, ha arrojado luz a la explicación de estos hechos tan lamentables. Al parecer, Malena Gracia y Arévalo no acabaron nada bien tras la relación sentimental que ambos mantuvieron hace unos años.