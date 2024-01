Chenoa se ve obligada a abandonar ‘El Desafío’ por este forzoso motivo: «No puedo continuar»

Cada nueva edición, ‘El Desafío’ sorprende con pruebas más extremas, y no todos los participantes están preparados. Ha sido el caso de Chenoa, que pasó un duro momento en la última gala del concurso presentado por Roberto Leal. Este viernes, la cantante tenía que batirse en duelo con Pablo Castellano en un reto que abordaba uno de sus mayores miedos, las alturas. Sin embargo, la presentadora de ‘OT 2023’ no pudo aguantar y acabó abandonando la prueba entre lágrimas.

En ocasiones, algunos retos de ‘El Desafío’ superan la fuerza de voluntad de algunos de los concursantes. Si bien el miedo no pudo con la artista en la prueba de apnea de la semana pasada, en esta última entrega, ha sido presa del pánico. «Ya subir la escalera me conlleva mucho miedo», confesó la extriunfita. Y es que, la prueba consistía en completar un circuito de 15 metros sobre un patinete suspendida en el aire. Su oponente logró superar el reto en 2 minutos y 12 segundos, pero cuando llegó el turno de la intérprete, algo no iba bien.

«Te veo como superada», le sugirió Roberto Leal a la concursante, que reveló entonces cómo había sido intentar enfrentarse a este reto. «Yo creo que he estado toda la semana durmiendo con mi amiga la fobia. La fobia a la altura no se cura de sopetón, ni de un día para otro. Incluso volar en avión me conlleva un problema, siempre desplazarme y, bueno, me da taquicardia, se me seca la boca, es una fobia bastante horrible«, aseguró la artista. «Es como un salto de fe, pero al menos lo intentaré», explicó Chenoa. Fue entonces cuando no pudo contenerse y rompió a llorar.

Chenoa rompe a llorar y tiene que abandonar ‘El Desafío’

«Es fobia, es que no puedo», subrayó la concursante antes de empezar. Pese a su firme miedo, Chenoa comenzó la prueba decidida a enfrentarse a su fobia a las alturas. Sin embargo, poco después de comenzar, decidió volver a la casilla de salida. «Voy a desmayarme en medio del desafío. No puedo continuar», sentenció la cantante, que en ese momento estalló en lágrimas delante de sus compañeros.

Chenoa en ‘El Desafío’

Ante las lágrimas de la participante de ‘El Desafío’, su presentador no dudó en tranquilizarla. «Esto también es El desafío. Intentarlo por segunda vez y tomar esa decisión tan importante de abandonar la prueba. Esto también es ‘El desafío’. Intentarlo por segunda vez y tomar esa decisión tan importante de abandonar la prueba«, insistió Roberto Leal para zanjar el momento tan delicado que estaban viviendo en plató.

Sus compañeros comenzaron rápidamente a arroparla y mandarle apoyo mientras la cantante pasaba un momento difícil subida en la estructura. «Esto es parte del ADN del programa. No estaba de broma, hay que subirse ahí. La cara la tenía completamente cambiada desde el principio», insistió el conductor de ‘El Desafío’, que pudo comprobar de cerca el pánico que estaba sufriendo la artista. El jurado no dudó en reconocer la dificultad a la que Chenoa se había enfrentado esa noche.

Aunque no pudieron valorar su prueba, los jueces agradecieron el esfuerzo. «Hemos visto que este programa, sobre todo, es de verdad. Quiero decirte que muchas gracias por intentarlo al menos. Con esto, también pones en valor lo que ha hecho Pablo. Es la prueba de altura más difícil que hemos hecho«, aseguró Juan del Val en su valoración. «Yo no sabía que había algo que podía parar a Chenoa», añadió Pilar Rubio.