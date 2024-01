Bárbara Rey no nombra a Ana Rosa pero este hachazo en ‘Espejo Público’ va por ella

Este jueves, ‘TardeAR’ avanzaba en exclusiva unas imágenes de Bárbara Rey en las que la vedette mantenía una discusión con un trabajador de un bingo hace unos días en Madrid. «Sois unos sinvergüenzas, no es la primera vez«, se escucha decir a la madre de Sofía Cristo encarándose con ese trabajador al que acusaba de «delincuente».

Según avanzó ‘TardeAR’, Bárbara Rey jugó varios cartones pero alguien cantó bingo antes que ella, lo que provocó que la vedette se revolviera contra los trabajadores del local y les acusara de «ladrones». No obstante, Leticia Requejo aseveraba que Bárbara le había negado haber tenido cualquier incidente en el bingo.

Un día después, ‘Espejo Público’ aprovechaba la presencia de su hija Sofía Cristo para abordar el asunto en Antena 3. «Yo no puedo hacerme responsable de todo lo que hace mi madre», aseveraba la DJ y colaboradora de primeras. Al hablar de los problemas de su madre, Sofía dejaba claro que le costaba poder ayudarla. «Yo hablo con mi madre y sé muy bien cómo se siente un persona que tienen un problema de adicción. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad», confesaba aludiendo a la ludopatía que padecía su progenitora.

Tras ver que estaban hablando de ella, Bárbara Rey no se lo pensaba y llamaba en directo a Gema López para aclararlo todo en primera persona. «Yo soy una persona que me he echado el cierre en varios casinos, pero estoy mal y puedo recaer y, aunque estuviera bien, puedo ir al bingo. Creo que no tiene ninguna importancia que yo vaya un rato al bingo a distraerme», remarcaba la vedette harta de que se la juzgue y examine por todo lo que hace.

«En estos sitios está prohibido y es un delito grabar, así como que un medio de comunicación compre las imágenes y las emita. Si esta persona ha cometido un delito por grabarme, el medio que emite las imágenes comete un delito mucho mayor», destacaba la vedette. Asimismo, volvía a negar haber tenido ningún tipo de incidente con nadie. «Hacía unos ochos meses que yo no iba al bingo y es totalmente falso que yo haya tenido un altercado», añadía.

Bárbara Rey señala a Ana Rosa Quintana en Antena 3

Tras ello, Bárbara Rey no se lo pensaba y lanzaba un gran hachazo a Ana Rosa Quintana desde ‘Espejo Público’. «Esto califica a la productora que compra las imágenes y a la dueña de la productora«, soltaba sin pudor la vedette en alusión a Unicorn Content, la productora de la presentadora de Telecinco que está detrás de ‘TardeAR’, ‘Cuatro al día’ o ‘Vamos a ver’.

«Yo no puedo evitar que haya mala gente y malas personas que quieran atribuir maldades a personas que no hacemos nada. Lo que están haciendo ahora mismo conmigo y con mi hija es un maltrato psicológico, que es muchísimo más grave que el maltrato físico porque de este último te curas, del psicológico cuesta más», proseguía denunciando.