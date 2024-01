Bárbara Rey detiene ‘Fiesta’, entra en directo y señala a este colaborador: «No eres nadie»

Este domingo 21 de enero, Aurelio Manzano confirmaba en ‘Fiesta‘ lo que ya anunció Sofía Cristo en ‘Espejo Público’: Bárbara Rey estaría atravesando por un momento muy delicado por el que habría necesitado medicación. «Está muy deprimida. Todo el escándalo de su hijo ha podido con ella y se ha venido abajo», ha explicado el colaborador.

Además, Aurelio Manzano aseguraba que la vedette no consigue levantar cabeza debido a las demoledoras declaraciones que su hijo, Ángel Cristo, hizo contra ella en ‘¡De viernes!’. Y no solo él, sino todos los comentarios que los colaboradores de los distintos programas han hecho sobre ella dejándola muy mal parada. Un cúmulo de cosas que la tendrían completamente hundida.

Sin embargo, Saúl Ortiz no lograba empatizar con ella. El periodista defiende la potestad de Ángel Cristo de contar su historia. Incluso se preguntaba si Bárbara Rey no estará utilizando la salud mental para dar pena. Al escuchar tales declaraciones, la artista respondía a la llamada de Aurelio Manzano y entraba por teléfono, cargando duramente contra el colaborador.

Bárbara Rey carga duramente contra Saúl Ortiz

«Que nunca se vuelva a poner en duda mi salud mental, ninguno de los que estáis ahí tenéis ni idea de la verdad. Tú no eres nadie para decir si yo estoy enferma o no, ¿te queda claro?», ha empezado diciendo la madre de Sofía Cristo.

«Por otro lado el tema de las demandas. He demandado muchísimas veces y lo que he obtenido es un perdón que apenas tiene recorrido y el dinero justo para pagar un abogado. Preparar una demanda lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, parece mentira que no lo sepáis vosotros, que sois personas tan preparadas», ha proseguido, mostrando su indignación con los colaboradores del programa vespertino de Telecinco.

Por último, y antes de colgar, Bárbara Rey ha dejado claro que «sí, estoy en tratamiento. No estoy bien, y no pienso volver a hablar, gracias», ha sentenciado, dejando a los tertulianos del programa de Emma García con la palabra en la boca y con ganas de preguntarla.