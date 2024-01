Así ha echado el cierre ‘Socialité’ a La fábrica de la tele con un comunicado de todo su equipo

Este lunes 1 de enero, día de Año Nuevo, y primer día del 2024 ha sido un día muy especial para todo el equipo de ‘Socialité’ y de La fábrica de la tele. Y es que hoy ha sido el último programa de la productora tras su ruptura con Mediaset después de la cancelación de ‘Sálvame’.

Cabe recordar que Mediaset y la productora de ‘Sálvame’ llegaron a un acuerdo para romper la sociedad que ambos tenían y con ello sus programas pasarán a estar subrogados a otras productoras. Mientras ‘Todo es mentira’ y ‘Viajando con Chester’ pasarán a estar producidos por una nueva compañía creada por Risto Mejide; ‘Socialité’ comenzará una nueva etapa con Fénix Media Audiovisual.

Una nueva etapa de ‘Socialité’ que arrancará el próximo sábado 6 de enero, día de Reyes, y con María Verdoy como nueva presentadora. Y es que quienes tampoco seguirán al frente del espacio de los fines de semana serán María Patiño y Nuria Marín, que dicen así adiós a Mediaset tras más de diez años trabajando en la cadena.

Y si María Patiño se despedía el día de Navidad, este lunes 1 de enero ha sido Nuria Marín la que ha dicho adiós a ‘Socialité’ después de haber sido la primera presentadora del formato junto a Nando Escribano y después de haber seguido como presentadora del mismo alternándose con Patiño.

La carta de ‘Socialité’ a los Reyes Magos

Justo después, ‘Socialité’ emitía la carta a los Reyes Magos, un comunicado que había escrito todo el equipo del programa. «Queridos Reyes Magos. Este 2023 ha sido muy extraño. Demasiado quizás. No nos negaréis que han pasado cosas muy locas… Pocas buenas y muchas regulares, la verdad, pero eso nos ha hecho darnos cuenta de lo afortunados que hemos sido. Hace ya seis años y medio desde que empezamos a entreteneros, y no sabemos si lo hemos conseguido, pero desde luego lo hemos intentado», empezaban diciendo.

👑👑👑 Nuestra última carta a los Reyes Magos está llena de agradecimiento… pic.twitter.com/7POd9LBvaZ — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) January 1, 2024

«En 747 programas, hemos intentado poner en práctica todo lo que nos han enseñado nuestros padres televisivos, de los que hemos aprendido lo importante que es ser originales y creativos cada día en esta profesión. Porque si algo es seguro es que en la tele hay que dejar huella . Así conseguirás que hablen de ti, aunque de nosotros no siempre han hablado, especialmente bien, la verdad. Pero bueno, seguro que eso significa que algo estamos haciendo bien», prosiguen diciendo.

«Probablemente sea porque hemos hecho una televisión libre, que a veces enfada y a veces emociona, pero, desde luego no deja indiferente a nadie. Hemos tenido alguna que otra batallita con varios famosos, pero lo cierto es que, cuando nos reconciliamos con ellos, todos nos reconocen el trabajo tan maravilloso que hacemos. Eso no es casualidad, porque hacer ‘Socialité’ no es precisamente fácil, aunque os cueste creerlo. Pero este programa tiene la suerte de contar con increíbles trabajadores, que también son grandes personas. Gente que, en muchas ocasiones, ha entregado media vida a este programa, ha dado todo lo que estaba en su mano, y ha explotado su imaginación al máximo para entretener a los espectadores», añadían.

‘Socialité’ se despide de sus presentadoras y de la productora

«Haciendo balance, lo cierto es que hemos tenido muchísima suerte durante estos seis años y medio. Y seguro que la vamos a seguir teniendo, porque los inicios siempre traen cosas nuevas. Retos, aventuras y personas diferentes para seguir creciendo y aprendiendo cada día un poco más. Algo que seguro nos servirá para ser todavía mejores y hacer el programa que se merece nuestra audiencia. Así que pensándolo bien, mejor no os vamos a pedir nada porque en realidad, siempre lo tuvimos todo», concluye la carta mientras recordaban en imágenes a todo el equipo que ha pasado por ‘Socialité’.

«Gracias a todos los espectadores, gracias a todos los trabajadores, gracias a María Patiño y Nuria Marín, gracias a La fábrica de la tele«, se puede leer justo al final mientras suena el «A mi manera» y se ve una fotografía de María Patiño y Nuria Marín y el logo de La fábrica de la tele.