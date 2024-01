Andrea impone al contar la extorsión de Álvaro antes de ‘La Isla de las Tentaciones 7’

Andrea Bueno ha dejado de piedra en el debate de ‘La Isla de las Tentaciones 7’, que, tras su emisión en Mitele Plus, se ha emitido en abierto en Telecinco este lunes en late night. Probablemente no será así hasta la llegada de los debates finales, siendo un contenido exclusivo para el pago.

La joven malagueña ha sido la primera invitada al plató, con Sandra Barneda también como presentadora. Y ha compartido algo sobre su efímera participación que había callado hasta ahora. «Voy a explicar algo que no había contado antes y lo voy a explicar ahora», ha advertido a todos.

«Nunca he querido ir ahí. Cuando nos ofrecieron ir al programa, le dije a Álvaro que estaba pasando un momento delicado en mi vida y que no quería ir porque sabía lo que me iba a pasar», ha comenzado contando. «Y me dijo que, si no íbamos, me dejaba. Que recogiera mis cosas y me fuera, que quería aprovechar esta oportunidad», ha destapado.

Una auténtica bomba que ha dejado al descubierto un ultimátum de Álvaro a Andrea para concursar sí o sí en ‘La Isla de las Tentaciones 7’. De este modo, ella se quedó contra la espada y la pared y, aunque no quería ir, terminó sucumbiendo para ceder a esas amenazas y extorsiones de su chico. En otras palabras, fue un complot para satisfacer a su entonces novio y que no le dejara tirada.

La revelación ha causado una incredulidad total y absoluta, pero ella perjura que no está mintiendo y asegura que él mismo podría confirmarlo. «Si se lo preguntáis a él, lo va a admitir, no lo va a negar. Él es sensato y lo reconocerá. Yo no quería estar en el programa. Vine por él y pensando que se comportaría como un rey», ha añadido la que ha sido la reina de los memes de la edición.

Hay que recordar que ambos pusieron fin a su aventura la pasada semana. Fue tras la tensa hoguera de confrontación que mantuvieron en la gala 3 de ‘La Isla de las Tentaciones 7’. Ella rompió la relación a pesar de que no existían motivos reales para hacerlo, pues Álvaro no había sido infiel.