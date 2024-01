‘Allá tú’ no remonta en su nueva franja en Telecinco y urge a cambiar su horario de emisión

‘Allá tú’ no está cuajando en la maldita franja de Telecinco del access prime time. Tras sus entregas especiales en la noche dominical durante este pasado verano, el mítico concurso de ‘las cajas’ presentado por Jesús Vázquez regresaba estas Navidades con tira diaria (de lunes a jueves) de 21:55 a 22:50 horas.

Esta intentona por testar el formato en una franja complicada. que ya se cobró la corta vida de ‘Cuentos Chinos’ con Jorge Javier Vázquez tras solo diez emisiones, parece resultar infructuosa. Y eso que se ha producido en unas semanas en las que ‘El Hormiguero’ ofrece reposiciones por vacaciones.

Aun así, las cifras son similares a las que cosechó en su momento el efímero formato de La Fábrica de la Tele y a las que ha venido obteniendo ‘GH VIP 8’ con los última hora capitaneados por Lara Álvarez. Su reestreno el 25 de diciembre se saldó con un mal 6,8% de cuota de pantalla y, tras dos semanas en antena, la entrega de ayer jueves firmó un 6,5%.

A pesar de no existir la feroz competencia que suele haber habitualmente, ‘Allá tú’ no ha aprovechado esa disyuntiva y se ha estancado entre el 6 y 7% de share, siendo cuarta opción por detrás de Antena 3, TVE y Cuatro. Cifras por debajo de la media de la cadena, que no ha empezado nada bien el mes y el año. Actualmente, Telecinco promedia un 8,4% de cuota frente al 11,2 de La 1 de TVE y el 12,7% de Antena 3.

Además, este maltrecho rendimiento del concurso estaría perjudicando a las ofertas estelares. Ninguna cinta cinematográfica de las cuatro emitidas esta semana ha sobrepasado el 6% de share, dejando la franja de prime time como un solar de cara los estrenos que se irán produciendo a partir de la semana que viene.

A continuación, desglosamos los resultados de ‘Allá tú’ desde el 25 de diciembre al 4 de enero. Los datos hablan por sí solos y han de reconsiderar su franja de emisión más idónea, que debería ser la tarde como antaño. Así, el programa podría tener una nueva y mejor oportunidad y no se seguirían menoscabando las noches.