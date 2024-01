A Susanna Griso le cambia la cara con lo que llega a oír del cartel de la Semana Santa de Sevilla

La polémica está más que servida con el último cartel promocional de la Semana Santa de Sevilla. Desde su publicación, la imagen ha levantado multitud de opiniones, tanto que ha llegado incluso a la mesa de debate de ‘Espejo Público’. Susanna Griso compartía el revuelo con sus colaboradores este lunes sin saber que Paloma Zorrilla iba a ser tan contundente haciendo incluso que la presentadora se llevara las manos a la cabeza.

El autor del controvertido cartel promocional de la Semana Santa de Sevilla conectó en directo este lunes con ‘Espejo Público’. Después de pronunciarse sobre todo el revuelo originado por la imagen del Cristo, la presentadora del magacín quiso conocer la opinión de sus colaboradores. «Cristo siempre ha tenido esta manera de girar la cadera que para muchas personas era amanerada, esto no es nada nuevo, pero que este es un Cristo que está buenorro, lo admitimos«, comenzó admitiendo con humor Samanta Villar.

Y es que la imagen «sexualizada» escogida para promocionar la festividad, no ha sido plato de buen gusto para todos los presentes. Paloma Zorrilla fue contundente desde un principio con su opinión sobre la obra. «Este cartel no me gusta nada. Me parece una caricatura, una ofensa a los sentimientos religiosos. Este señor ha querido crear polémica porque es la mejor forma de que se le conozca y ponerse en el candelero», espetó la colaboradora antes de soltar la bomba que escandalizaría a Susanna Griso.

La periodista, que conectó en directo desde su casa, quiso dejar clara su postura sobre el cartel y su relación con la religión. «Creo que el arte es otra cosa y la religión tiene que despertar piedad. Hemos visto muchísimas imágenes de Cristo completamente distinta«, sentenció Zorrilla.

La reacción de Susanna Griso ante las controvertidas palabras de Paloma Zorrilla

Susanna Griso y Paloma Zorrilla en ‘Espejo Público’

Entonces la presentadora le preguntó por su opinión sobre el Cristo de la Piedad de Miguel Ángel. Ignorando la pregunta, la colaboradora se mantuvo firme en su respuesta. «Yo respeto mucho al artista, pero a mí me parece que esto está muy bien, muy acertado, pero para ponerla en la portada de la revista Shangay o Zero«, respondió Paloma, insinuando que ese tipo de cartel encajaría mejor en alguna de esas revistas de temática LGTBQ+ que en una festividad religiosa. Fue ahí cuando Susanna Griso se llevó las manos a la cabeza.

«¡Ay, por Dios! ¡Ay, Dios mío!», gritó la presentadora corriendo nada más procesar lo que su compañera de programa acababa de sentenciar sobre el cartel del que debatían. Juan Soto Ivars quiso intervenir entonces para pedirle a la periodista que explicase por qué considera esa imagen del Criso «gay», pero la conexión comenzó a fallar.

Ante las dificultades técnicas y que ‘Espejo Público’ se quedaba sin tiempo para debatir sobre el tema. Susanna Griso tuvo que dejar a un lado la sonada polémica para pasar a otros asuntos. «Dios ha obrado y le ha cerrado la conexión», bromeó Miquel Valls después de que la colaboradora tuviese que abandonar la emisión de manera forzosa, sin responder a su compañero.