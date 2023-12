Piqueras, sin palabras por cómo ha recibido el equipo de ‘Informativos Telecinco’ a Franganillo

El próximo 21 de diciembre es un día marcado en rojo en el calendario de Pedro Piqueras. Será su última noche como presentador de ‘Informativos Telecinco’. El periodista ha decidido que ha llegado la hora de jubilarse tras más de cincuenta años dedicados por entero al mundo de la comunicación.

Al frente del informativo nocturno de Telecinco le va a sustituir Carlos Franganillo, expresentador de la segunda edición del Telediario de TVE. Piqueras ha sido entrevistado por Aimar Bretos en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena Ser, donde ha desvelado que él mismo participó en el proceso para fichar a Franganillo. «Él estaba ahí desde el principio. He conectado mucho con él, porque hemos ido al volcán de La Palma, a Marruecos, la investidura… Entonces una vez le dije, ‘me gustaría que fueras tú'», ha explicado el periodista castellano-manchego.

Una propuesta que a su compañero le costó aceptar: «Él me decía que estaba muy bien en TVE, era el epicentro de un informativo, pero ya en Marruecos le dije explícitamente que no le podía hacer la oferta, pero hubo un cambio y cuando me preguntaron quién podía sustituirme yo les dije que Franganillo. Presenté al jefe de informativos a Carlos en mi casa y le encantó, como era normal. La empresa, Telecinco, ha hecho las cosas correctamente. Ojalá todas las transiciones fueran así».

Pedro Piqueras, sobre el recibimiento a Franganillo en Telecinco: «Me he emocionado mucho»

Este mismo jueves, 14 de diciembre, Pedro Piqueras ha dado a conocer a su equipo a Carlos Franganillo. Un momento de lo más emocionante para él, como así ha reconocido en la Cadena Ser: «Yo me he emocionado mucho. Es un camino muy bien hecho por todos. Cuando ha entrado este hombre allí, con su chaqueta y su pantalón de pana blanco, cuando ha entrado allí y ha dicho que era un sitio muy grande. Le veía emocionado, un poco nervioso, quizá, pero valiente, porque él es muy valiente».

«He tenido una cierta emoción al presentarlo. Al decir: ‘Oye, he cumplido con mis compañeros. Han aplaudido a rabiar. Ha sido todo muy emotivo. Lo de hoy es inolvidable, irrepetible. Mi despedida será otra cosa. Procuraré que sea rapidita para no llenarme de lágrimas», ha reconocido el periodista, visiblemente emocionado.

La curiosa petición del presentador a Mediaset

A sus 67 años, Pedro Piqueras confiesa que hace dos que piensa en su jubilación. Concretamente cuando acabó lo peor de la pandemia es cuando más pensó en su retirada. Sin embargo, luego vino la Guerra de Ucrania y la investidura de Pedro Sánchez. «Si hubiera habido elecciones en enero quizá lo hubiera retrasado», admite. Y es que, está claro que quiere estar al pie de la noticia hasta el final.

El periodista también ha hablado sobre el famoso skyline de Singapur, el decorado que lo acompañaba desde el 28 de agosto de 2006 y que ha ha sido desmontado. «Para mí ha sido un poco suplicio en algún sentido porque cada vez que lo veía decía ‘tenemos que navegar con esta barca frente a esos espacios virtuales que hay en otras cadenas’. Pero, al final, te vas acostumbrado», reconoce. Además, ha desvelado una de sus últimas peticiones: «Es curioso, pero le terminas tomando cariño. Tanto que yo he pedido una parte del decorado para dejarle en el garaje y entrar y verme allí, en skyline de Singapur».

El periodista se pronuncia sobre su ideología política

Mucho se ha hablado de su ideología política, pero nadie la sabe. «Editorialmente», reconoce que siempre ha sido libre: «A veces lo digo de broma. Les importaban tanto los programas, que a los informativos los dejaban en paz. Yo soy un tipo prudente también. Nunca me he colocado en ningún extremo. Es difícil que nadie me enajene contra otro. Creo que se exagera mucho en política y en todo, también en información. Se trata de crear imágenes raras o negativas del rival y se exagera mucho. Yo creo que las cosas son mucho más normales».

No obstante, Piqueras cree «que ha habido muchas quejas de mí, que llegaron de más arriba. Pero quien estaba arriba en ese momento fue un escudo. Sé de un par de personas que pidieron mi cabeza, pero no se la dieron nunca. Creo que hicieron bien en no insistir. He sido esa persona que tampoco daba una guerra como machacarlo y matarlo. He sido crítico cuando hay que serlo, pero sin alharacas. El mundo del adjetivo grueso nunca me ha gustado. Creo que deberíamos volver a cierto humanismo», sentencia el comunicador en su entrevista en ‘Hora 25’.