Pedro Piqueras opina así del fichaje de Carlos Franganillo y lo que le espera en Mediaset

Pedro Piqueras ha concedido este miércoles la que será sin duda su última entrevista antes de decir adiós a ‘Informativos Telecinco’ tras diecisiete años como director y presentador. Lo ha hecho con Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’ y ha sido una entrevista en la que ha hablado de todo y de todos. De cómo se produjo su decisión de jubilarse y del fichaje de su sustituto, Carlos Franganillo.

En los últimos meses se ha hablado mucho de la salida de Pedro Piqueras y de si la nueva cúpula directiva de Mediaset contaba con él o no. Ahora por fin, ha sido el propio periodista albaceteño el que ha dejado alto y claro que se va porque él ha decidido marcharse y cumplir así un deseo que empezó hace dos años.

«Me voy. Y conforme se acerca el día, lamentando no tener una edad más joven para seguir. Yo llevo pensando en irme y lo hice público en alguna entrevista desde hace dos años. Hay que saber irse también, y hay que irse en un momento en el que puedas hacer cosas distintas», destaca Piqueras ante Risto Mejide. Y se va dejando su hueco a un periodista con mucha proyección como Carlos Franganillo.

«Escogí el momento, se lo dije a Alessandro Salem. Desde la nueva administración me han pedido que siguiera, y no me han puesto ninguna pega. Pero tenía que encontrar el momento oportuno para irme. Firmé mi salida en primavera pero venían las elecciones generales anticipadas. Firmé para final de año, quedaba la investidura. No sabía si de Feijóo o de Sánchez. Al final ha sido de Sánchez. Y ya no me siento con el compromiso de irme con las cosas inacabadas», añadía sobre su marcha.

Durante la entrevista, Pedro Piqueras no dudaba tampoco en hablar del que será su sustituto. Y es que ha sido él quién ha conseguido que Carlos Franganillo se marche de TVE y fiche por Mediaset. «Yo he colaborado en que venga. Y creo que es una buena elección, yo estoy muy contento la verdad«, reconocía el presentador.

«Carlos Franganillo y yo somos dos personas que entendemos el periodismo de un modo muy parecido. Yo siempre veía en él el tipo que me gustaría que me sucediera, porque además lo veía muy parecido a lo que es mi ideal a su edad de como hacer las cosas», destacaba Piqueras sobre el nuevo director y presentador de ‘Informativos Telecinco 21h’.

Además, Pedro Piqueras le contaba a Risto Mejide como llevaba tiempo detrás de él. «Hablando alguna vez le he dicho ‘oye a ti te gustaría’. Y él me decía bueno no te voy a decir. Él estaba muy a gusto en TVE porque le trataban muy bien. Entonces no era fácil. Pero al final he colaborado para que viniera y estoy satisfecho de ello», recalcaba.

Piqueras habla de la fuga de ‘Pasapalabra’ y la nueva etapa de ‘Informativos Telecinco’ con Carlos Franganillo

«No le va a tocar una época fácil», le apostillaba entonces Risto Mejide. «¿Ha habido alguna época fácil? Ahora estamos en una época de mucha tensión política pero cuándo la ha habido fácil. ¿Hubo época fácil en el 23-F o la última época de Felipe y Aznar?», le contestaba Piqueras.

Pero Risto Mejide le cortaba para decirle que él se refería a la crisis de audiencia que atraviesa Mediaset. «Bueno yo te hablo del grupo. Está muy tocado a nivel de audiencias, nos estamos resintiendo todos de esa bajada. ¿Tú lo has notado y sufrido?», insistía el publicista. «Hombre yo noté la fuga de ‘Pasapalabra'», le contestaba Piqueras.

Pese a todo, Pedro Piqueras se marcha con pesar porque confía en la nueva etapa que va a atravesar Mediaset a nivel de informativos. «Lo que me da rabia es irme en un momento en el que este consejero delegado está apostando fuerte por los informativos. Va a montar un decorado magnífico. Ha traído un jefe de informativos, Paco Moreno, que es amigo mío. Es un momento en el que yo digo al fin del mundo con ellos. Yo he remado y he apostado por una persona que va a ayudar mucho también», confesaba.

«Yo voy a cumplir 69 años. Un proyecto informativo necesita un tiempo para hacerse y consolidarse. Yo me plantaría en los 72 en ese momento de consolidación. Creo que es más honesto decir que yo ayudo a remar acompañando con el consejero delegado y con el jefe de informativos a la persona que me va a sustituir. Apostando por alguien que es muy bueno y apartándome porque no voy a tener la fuerza necesaria para batirme el cobre. Es un trabajo que empiezas por la mañana y acabas por la noche, ya no soy tan ágil haciendo la escaleta», concluía.